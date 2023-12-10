Haftanın En İyi Altcoinleri Fiyat Analizi, BONK, BTT ve ORDI Coin Yorum

Kripto para piyasaları için heyecan verici bir hafta yaşadık ve altcoinlerde çift haneli kazançlar görüldü. BTC ise halen 43.900 dolarda oyalanıyor. Bazı altcoinler son 7 günde üç haneli yükselişler gördü. Yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlar özellikle henüz boğa sezonunun başındayken yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor. Peki haftanın yıldızlarında güncel beklentiler ne yönde?

BONK Coin Yorum

Haftalık bazda %207,24 gibi şaşırtıcı bir artış yaşayan BONK en büyük 200 kripto para arasında en iyi kazanç getiren varlık oldu. Hatta bu sayede en büyük 100 kripto paranın arasına da yükseldi. Solana ağındaki airdrop’un getirdiği heyecan talebi canlandırdı.

Piyasa değerine göre en büyük üçüncü meme coin olan FLOKI’yi geride bırakan BONK artık DOGE ve Shiba Coin’in hemen ardından lider koltuğunda oturuyor. Fiyat ATH seviyesini 0,0000148 dolarda belirledi. Eğer 0,00001 dolar bölgesini koruyabilirse yükseliş sürebilir.

Düşüş senaryosunda 0,0000098 ve 0,0000073 dolara kadar geri çekilme mümkündür.

BTT Coin Yorum

BTT fiyatındaki artış Tron ağının 200 milyon kullanıcı eşiğini aşmasıyla mümkün hale geldi. Özellikle USDT transferleri için yoğun biçimde kullanılan ağ oldukça canlı. İlginç bir şekilde, bu duyuru Tron’u doğrudan etkilemezken 2018’de Tron tarafından satın alınan BitTorrent’in yerel tokeni BTT’yi etkiledi.

Uzun vadeli düşen trendi kırmız görünen BTT Coin fiyatı 0,0000011115 dolardan alıcı buluyor. Eğer ralli devam ederse 0.0000015 dolara kadar yeni zirveler görülebilir. Nihai hedefse bir sıfırdan kurtulmak olacak.

Ordinals (ORDI) Yorum

ATH seviyesine ulaşan fiyat Aralık 2023’ün ilk haftası boyunca kripto yatırımcılarının gündeminde kalmayı başladı. İvme devam ediyor ve artan ilgi Bitcoin fiyatıyla doğru orantılı. 69 doları aşarak zirveyi gören fiyat şimdi 51 dolarda bulunuyor. Yanlış bilinen detay bu tokenin ordinalleri bir bütün olarak temsil etmediğidir. Sadece bir token olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bitcoin’in geleceği ve ordinaller konusunda uzun ve detaylı makaleler daha önce yayınlamıştık arama bölümünden ulaşabilirsiniz.

Fiyata dönecek olursak 50 dolar seviyesinde alıcıların harekete geçtiğini ve bölgenin destek olarak çalıştığını görüyoruz. Eğer bu alan kaybedilirse 46 ve 40 doların ardından 30-22 dolar arasında yeni dipler görülebilir. Tersi senaryoda boğalar 60 doları aşmak için çabalayacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.