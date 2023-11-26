Güncel Altcoin Analizi: Dogecoin Aralık Ayında 0,10 Doları Görebilir mi?

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,07678 dolar seviyesinden işlem gören Dogecoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Günlük Grafik Analizi

Dogecoin günlük grafikte dikkat çeken ilk oluşum düşen kanal formasyonu oluyor. Son yükseliş denemesinde direnç çizgisinde ciddi bir engel ile karşılaşan DOGE, bu çizginin çalışması ile birlikte satış tarafında ciddi bir baskı ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu süreçte dar bir alanda sıkışan DOGE için destek ya da kırılımı kısa vadede yönü tayin edecektir. Fiyatın bu süreçte EMA 7 (mavi çizgi) altında kalması ise kötü bir senaryonun yaşanmasını tetikleyebilir.

DOGE için günlük grafikte dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,07496 / 0,07066 ve 0,06550 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltme hareketinde önemli bir rol oynayan 0,07066 dolar seviyesinin altında bir günlük bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE için satış baskısı oluşmasına neden olacaktır.

DOGE için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,07901 / 0,08220 ve 0,08761 dolar seviyeleridir. Son yükseliş hamlesinde geçilemeyen 0,08761 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE’un formasyon kırılımı yaşamasına ve yükseliş ivmesini kazanmasına yardımcı olacaktır.

Dogecoin İki Saatlik Grafik Analizi

Dogecoin iki saatlik grafikte dikkat çeken ilk oluşum destek trend çizgisi oluyor. Bu çizginin önemli satış baskılarında karşımıza çıkması ve üç farklı zamanda önemli bir rol oynaması trend çizgisinin önemini ortaya koyuyor. Özellikle vadeli işlem piyasasında işlem gerçekleştiren yatırımcıların bu trendi takip etmesi ciddi bir pusula olacaktır.

DOGE için iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,07536 / 0,07367 ve 0,07132 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,07132 dolar seviyesinin altında iki saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi trend kırılımının yaşanmasına ve DOGE fiyatının ivme kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE için iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,07911 / 0,08201 ve 0,08401 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde aşılamayan ve önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,07911 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.