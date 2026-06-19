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Goldman Sachs yıl sonu altın fiyatı hedefini ons başına 4.900 dolara düşürdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Goldman Sachs, yıl sonu altın hedefini ons başına 5.400 dolardan 4.900 dolara düşürdü.
  • 📉 Altın, ocak ayındaki 5.327 dolarlık zirvesinin yüzde 22’den fazlası altında kaldı.
  • ₿ Ocaktan bu yana $BTC de yüzde 28,3 gerilerken piyasalar faiz indirimlerinin 2027’ye ötelenmesini fiyatladı.
  • 🏦 FedWatch verileri, faizlerin 2026 sonuna kadar yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında kalabileceğine işaret etti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Goldman Sachs, ABD faiz patikasına ilişkin beklentilerini güncellemesinin ardından yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5.400 dolardan 4.900 dolara indirdi. Bankanın revizyonunda, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini daha geç bir tarihe öteleyebileceği beklentisi etkili oldu. Bu değişiklik, altın ile Bitcoin’in ocak ayındaki zirvelerinin altında işlem gördüğü bir dönemde geldi.

İçindekiler
1 Faiz beklentisi altın tahminini değiştirdi
2 Bitcoin de sıkı para politikası baskısı altında kaldı
3 Enflasyon verileri beklentileri yeniden şekillendirdi

Faiz beklentisi altın tahminini değiştirdi

Bankanın emtia analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, güncellenen görünümde kısa vadede aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti. Goldman Sachs, yeni tahmininde Fed’in 2026 boyunca faizleri değiştirmeden bırakabileceğini, bir sonraki indirimlerin ise Mart 2027 ve Aralık 2027’de gelebileceğini öngördü.

Analistler, altın için uzun vadeli görünümün yapısal olarak olumlu kaldığını, ancak kısa vadede temkinli bir duruş benimsediklerini ve yakın dönemde aşağı yönlü risklerin öne çıktığını aktardı.

Altın, ocak ayında gördüğü 5.327 dolarlık rekor seviyenin yüzde 22’den fazla altında işlem görüyor. Verilere göre metal, 4.000 dolar seviyesinin yalnızca 135 dolar üzerinde bulunuyor. Faizlerin yüksek kalması, getiri sağlamayan varlıklara yönelik talebi genellikle zayıflatırken yatırımcıların tahvil ve nakit benzeri araçlara yönelmesine yol açabiliyor.

GöstergeÖncekiGüncel
Goldman Sachs yıl sonu altın tahmini5.400 dolar4.900 dolar
Altının ocak zirvesi5.327 dolarZirvenin yüzde 22’den fazla altında
Fed faiz indirimi beklentisiDaha erken dönemMart 2027 ve Aralık 2027

Piyasalarda daha önce Fed’den daha erken bir gevşeme adımı bekleniyordu. Ancak güçlü seyreden enflasyon verileri, bu beklentilerin ileri bir tarihe ötelenmesine neden oldu. Son güncellenen görünüm, kısa vadede altın fiyatları üzerindeki baskının sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin de sıkı para politikası baskısı altında kaldı

Faiz görünümündeki değişim yalnızca altını değil, dijital varlıkları da etkiledi. Bitcoin, ocak ayından bu yana yüzde 28,3 geriledi. Piyasalar, daha uzun süre yüksek faiz olasılığını yeniden fiyatlarken risk iştahı kripto para piyasasında da zayıfladı.

Daha düşük faiz oranları, kripto paralar dahil riskli varlıklara olan talebi çoğu zaman destekliyor. Buna karşılık, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı kuruyor. İran’ı ilgilendiren jeopolitik gerilimin de bu zayıf tabloyla aynı döneme denk geldiği görüldü.

Enflasyon verileri beklentileri yeniden şekillendirdi

Geçen hafta analistler, hem altın hem de Bitcoin açısından yeni zorluklara dikkat çekti. Buna gerekçe olarak, ABD Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artması gösterildi. Yükselen enflasyon, merkez bankalarının faiz kararlarını daha karmaşık hale getirirken yakın vadeli indirim beklentilerini de sınırlıyor.

HashKey Group kıdemli araştırmacısı Tim Sun, enflasyon gerilemeden, faiz indirimleri mümkün hale gelmeden ve likidite koşulları sermaye maliyetleriyle birlikte iyileşmeden genel risk iştahında belirgin bir dönüş beklemenin zor olduğunu vurguladı.

HashKey Group, dijital varlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Asya merkezli bir kripto finans grubudur. CME Group’un FedWatch verileri de 2026’nın geri kalanında para politikasında istikrar beklendiğini gösteriyor. Mevcut projeksiyonlara göre faizlerin yüzde 3,5 ile yüzde 3,75 aralığında ya da bunun üzerinde kalma olasılığı güçlü görülüyor.

FedWatch verileri, 2027’den önce faiz indirimi beklentisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor. Goldman Sachs’ın altın tahminindeki aşağı yönlü revizyon da bu para politikası çerçevesi içinde şekillendi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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