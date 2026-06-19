SEC, türev işlemlerde raporlama kurallarını güncellemek için piyasa katılımcılarından görüş istedi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 18 Haziran’da yaptığı duyuruda, menkul kıymete dayalı swap işlemlerine ilişkin raporlama yükümlülüklerinin bugünkü ürünler ve işlem yapıları açısından halen uygun olup olmadığı konusunda piyasa katılımcılarından görüş talep etti. Adımın, SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki uyum çalışmaları kapsamında atıldığı belirtildi.

İki kurum, benzer işlemler için kuralları yakınlaştırmak istiyor

SEC’nin blog paylaşımına göre SEC ve CFTC uyum girişimi, türev raporlamasını uzun süredir şekillendiren düzenleyici tanımlar, yetki alanı ayrımları ve yorum ilkelerini ele alacak. Bu çerçeve, Dodd Frank reformundan sonra kurulan gözetim yapısına dayanıyor. Amaç, ekonomik açıdan benzer işlemler için kurumların ayrı ayrı uyum sistemleri kurmasını gerektiren çakışmaları azaltmak.

Dodd Frank Yasası’nın 7. başlığı, tek bir menkul kıymet, kredi veya dar tabanlı menkul kıymet endeksine bağlı swap işlemlerinde SEC’ye yetki verdi. Diğer swap türleri ise CFTC denetimine bırakıldı. Her iki kurum da tezgah üstü türev piyasasında şeffaflığı artırmakla görevlendirildi, ancak raporlama altyapıları birbirinden bağımsız biçimde kuruldu.

SEC, görüş çağrısının mevcut düzenleyici tanımların, yorumların ve yetki çerçevelerinin değişen piyasa yapıları, finansal ürünler ve işlem uygulamalarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirmeye destek vermesini amaçladığını açıkladı.

Bu ayrımın sonucu olarak iki ayrı merkezi kayıt yapısı ortaya çıktı. CFTC tarafında swap veri havuzları, SEC tarafında ise menkul kıymete dayalı swap veri havuzları bulunuyor. Benzer türev işlem verilerinin farklı yapılarda toplanması, hem düzenleyicilerin hem de piyasa katılımcılarının piyasa genelindeki risk görünümünü tek çerçevede izlemesini zorlaştırıyor.

Mini sözlük: Menkul kıymete dayalı swap, getirisi tek bir hisse senedi, kredi aracı veya dar kapsamlı bir endekse bağlı türev sözleşmedir. SDR ve SBSDR ise bu işlemlere ait verilerin düzenleyiciler için toplandığı resmi kayıt altyapılarını ifade eder.

Sektör, tek çerçeveye yakınlaşmayı destekliyor

SEC, Şubat 2015’te Regulation SBSR adlı nihai kuralı yürürlüğe almıştı. Bu düzenleme, menkul kıymete dayalı swap işlemlerinin kayıtlı veri havuzlarına nasıl bildirileceğini ve kamuya nasıl açıklanacağını belirliyor. CFTC’nin Part 45 raporlama kuralları da benzer bir sistemi daha önce devreye sokmuştu. Bu nedenle hem swap hem de menkul kıymete dayalı swap işlemlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iki ayrı uyum programı, iki farklı teknik altyapı ve iki raporlama akışı yürütmek zorunda kalıyor.

Kayıtlı veri havuzlarından ICE Trade Vault, Nisan 2026’da SEC’ye sunduğu görüşte Regulation SBSR’nin CFTC raporlama çerçevesiyle kalıcı biçimde uyumlu hale getirilmesini istedi. Kurum, mevcut geçici muafiyetlerin sona ermesinin veri havuzları ve piyasa katılımcıları için ek düzenleyici fayda yaratmadan ciddi ve gereksiz sistem ile uyum maliyetleri doğuracağını savundu. ICE Trade Vault, türev işlem verilerinin toplanması alanında faaliyet gösteren kayıtlı bir altyapı sağlayıcısı olarak öne çıkıyor.

19 Mayıs’ta Uluslararası Swap ve Türevler Birliği ile Menkul Kıymetler Sektörü ve Finansal Piyasalar Birliği de ortak bir mektup yayımlayarak işlem raporlamasının uyumlaştırılmasını üç temel öncelikten biri olarak gösterdi. İki kuruluş, swaplar ile menkul kıymete dayalı swapların işlevsel olarak benzer davrandığını, risk profillerinin yakın olduğunu ve çoğu zaman aynı ekonomik amaçla kullanıldığını vurguladı.

Kuruluşlara göre benzer araçların farklı kurallara tabi tutulması, şirketleri mükerrer uyum süreçleri kurmaya zorluyor; bu durum da ek düzenleyici yarar sağlamadan maliyet ve karmaşıklığı artırıyor.

Ortak girişim altı başlıkta ilerleyecek

11 Mart’ta imzalanan SEC ve CFTC mutabakatına göre ortak uyum girişimi, SEC tarafında Robert Teply ve CFTC tarafında Meghan Tente tarafından yürütülecek. Program; ürün tanımlarının netleştirilmesi, takas ve teminat çerçevelerinin güncellenmesi ve işlem verisi raporlamasının sadeleştirilmesi dahil altı çalışma alanını kapsıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, SEC ile CFTC arasındaki düzenleyici yetki çekişmeleri, mükerrer kurum kayıtları ve farklı kural setlerinin yeniliği baskıladığını ve bazı piyasa katılımcılarını başka ülkelere yönelttiğini söyledi. CFTC Başkanı Michael Selig de tekrarlanan ve yük oluşturan kuralların kaldırılması, ayrıca düzenlemedeki boşlukların kapatılması gerektiğini dile getirdi.

SEC ayrıca 8 Haziran’da, 2022 tarihli Finansal Veri Şeffaflığı Yasası uyarınca hazırlanan kural paketini sonuçlandırdı. CFTC ve yedi kurumla birlikte hazırlanan bu düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek. Yeni kural, finansal düzenleyici veriler için temel birlikte çalışabilirlik standartları getiriyor ancak piyasa katılımcılarının mevcut raporlama yükümlülüklerini doğrudan değiştirmiyor. SEC’nin mevcut görüş toplama süreci için ise herhangi bir son tarih açıklanmadı.