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Goldman Sachs Eski Yöneticisi: Ethereum’da (ETH) Güçlü Yükseliş Sinyali!

Goldman Sachs Eski Yöneticisi Raoul Pal açıklamalarında Ethereum'da (ETH) güçlü yükseliş sinyalleri olduğunu belirterek görüşlerini paylaştı!
01:00
8 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal, düşüş trendini kırdıktan sonra lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) güçlü bir yükseliş teknik modeli oluşturduğunu ileri sürdü.

“Ethereum’da Güçlü Yükseliş Sinyali”

Global Macro Investor bülteninde Raoul Pal, piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci kripto para biriminin bir cup-and-handle modeli oluşturabileceğini belirtti. Grafiklerindeki belirtilen modeli, Ethereum’un fiyat konsolidasyonunu ardından bir kırılma ile yükselişe devam edeceğinin bir işareti olabilir. Ayrıca analist bu duruma günlük DeMark sıralı geri sayım analizinin de destek verdiğini öne sürerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’un günlük grafikleri son derece yapıcı görünüyor. Şu anda düşüş trendini kırıyoruz. Ayrıca ters bir baş-omuz var ve sağ omuz önceki direncin hemen üzerinde oluşuyor. Gün içinde işlemde olan günlük bir DeMark sıralı geri sayım var. Son olarak 2.000 dolara yakın biraz daha yüksek bir MASSIVE fincan ve kulp oluşuyor gibi görünüyor. Tüm bunlar kripto para biriminde güçlü bir yükselişin sinyali olabilir.

DXY Etkisi

Sıralı geri sayım, mevcut fiyatı önceki kapanışlarla karşılaştırarak alıcı ve satıcı talebine dayalı olarak piyasanın tersine dönmeye meyilli olup olmadığını ölçer. Analizin her aşamasına bir sayı atanır ve 13’e ulaştığında piyasanın tersine dönmeye meyilli olduğunu gösterir. Raoul Pal’in incelediği bir diğer yükseliş sinyali, kripto para birimleri gibi riskli varlıklarla bir korelasyon gösteren ABD dolar endeksi (DXY). ABD doları değer olarak güçlendiğinde, genellikle kripto para birimlerinin fiyatları düşme eğiliminde olduğu söylenebilir. Kıdemli analist dolarda olası bir düşüş öngörerek açıklamalarında şunları söyledi:

Dolar kısa süre önce başka bir günlük sıralı geri sayım da 13’e girdi. Ardından Cuma günü sert bir şekilde tersine döndü.

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