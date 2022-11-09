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Gate.io Şeffaflık ve Endüstri Sağlığı İçin Adım Attı

Yaşanan son olayların ardından kripto para borsası Gate.io, Merkle Tree Proof of Reserves çözümünü açık kaynak yaptığını açıkladı.  
16:23
9 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaşanan son olayların ardından kripto para borsası Gate io, Merkle Tree Proof of Reserves çözümünü açık kaynak yaptığını açıkladı.  

Şeffaflık ve Endüstrinin Salığı 

Gate io’nun kurucusu ve CEO’su Dr. Lin Han tarafından bugün yapılan açıklamalarda, diğer platformların şeffaflığı ve endüstri sağlığını artırmak için açık kaynaklı çözümün kullanabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre platform, diğer borsaları danışmanlık desteği almaya davet ediyor. 

Yapılan açıklamalara göre önde gelen ABD firması Armanino LLP ile işbirliği içinde Gate.io, 2020’de bu şekilde Proof of Reserves Solution denetimleri gerçekleştiren ilk şirket oldu. İki firma yakın zamanda başka bir denetimi de tamamladıklarını ifade ediyor. Armanino LLP’nin de bir raporunda belirtildiği gibi, Gate.io, sırasıyla %108 ve %104 ile Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) rezervlerinin fazlasına sahip. 

“Güveni Artırmak İstiyoruz” 

Gate.io, bu yılki yeni denetimi duyurmasından bu yana piyasaya olan güveni artırma taahhüdünü dile getirdi ve diğer borsaların da aynı şeyi yapacağını umduklarını açıkladı. 

Yapılan açıklamalara göre Gate io’nun denetim çözümü, sertifikalı üçüncü taraf değerlendirmelerini blok zinciri teknolojisinin temel bileşenlerinden biri olan kriptografik Merkle Ağaçları ile birleştiriyor. Bunlara ek olarak platformun açıklamalarına göre kullanıcıların varlıklarının denetime dahil edilmesi açıkça ve bağımsız olarak varlıkları doğrulamalarına olanak tanır ve kullanıcıların borsalardaki bakiyelerinin şeffaflığını artırır.  

Öte yandan duyuruyu takiben Merkle Tree Proof of Reserves Solution, artık açık kaynak kodlu ve herhangi bir borsanın uygulaması için halka açık hale geldi. 

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