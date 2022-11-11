Tüm FTX bünyesinde bulunan şirketlerde olduğu gibi FTX Türkiye'de de sular durulmuyor. Şirketten bir son dakika açıklaması geldi.

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Dünyanın en büyük borsalarından birisi olarak kabul edilen FTX’te sular durulmuyor. Çekim işlemlerini askıya alan şirket bünyesindeki borsalara bir yenisi daha eklendi Geçtiğimiz dakikalarda yaplan bir açıklamaya göre FTX TR çekim işlemlerini durdurdu.

FTX TR İçin Yolun Sonu Mu?

FTX’e bağlı 135 şirketin iflasının açıklanması sonrasında listeye yeni bir şirket daha eklendi. FTX TR de bu durumdan nasibini almış gibi görünüyor. FTX TR Twitter üzerinden yapılan paylaşım sonrasında çekim işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Yapılan duyuru ise şu şekilde oldu:

FTX TR kullanıcılarının varlıklarının gönderimleri için Türk lirası çekim işlemleri durdurulmuştur. Kullanıcı bakiyelerinin anlık görüntüsü alınacak ve tüm Türk lirası çekim işlemleri otomatik olarak FTX TR tarafından gönderilecektir.

Akşam Saatlerinde Açıklama Gelmişti

FTX TR’nin akşamın erken saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı bir başka açıklama ise geçmişe yönelik şirket politikasını açıklar nitelikte oldu.

Açıklama şu şekildeydi:

FTX TR olarak bugüne kadar ne söylediysek yaptık, sözlerimizi elimizinden geldiğince tutmak için özenle çalıştık. Bugün de aynı özenle süreç içerisinde size söz verdiğimiz tüm planlarımıza sadık kalacağız. Bunun için FTX TR ekibi olarak bu gece ve bütün hafta sonu söz verdiğimiz gibi FTX TR kullanıcılarının bakiyelerini hesaplarına göndermek için canla başla çalışacağız. Bize şimdiye kadar destek veren herkese gönülden teşekkür ederiz.

Bu açıklamanın ardından gelen askıya alma açıklaması ise yatırımcının kafasını karıştırmış gibi görünüyor. Türk yatırımcılar için nasıl bir yol izlenebileceği kesin olmamakla birlikte şu anda yapılabilecek olan tek şeyin beklemek olduğu kripto çevrelerince ifade ediliyor.

FTX bünyesinde yaşanılabilecek olumlu veya olumsuz tüm gelişmelerin FTX TR’ye de yansıyabileceği düşünüldüğünde zamanın ne göstereceğini tüm yatırımcılar tarafından yakından takip edilecekmiş gibi görünüyor.