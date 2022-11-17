Kimileri birkaç bin dolar kaybederken bazılarının yüz milyonlarca doları buhar oldu.

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Milyarlarca dolarlık müşteri mevduatı kaybının yanı sıra FTX’in kurumsal yatırımcıları da ciddi kayıplar yaşadı. Kurumsal müşterilerinin FTX’teki mevduatları, yatırım turundaki aldıkları hisselerin maliyetleri ve çok daha fazlası kripto para endüstrisini olumsuz etkiledi. Oldukça fazla kurumsal yatırımcı kripto para endüstrisinde para kaybetti ve artık ona daha da şüpheyle yaklaşacaklar.

FTX İflasının Bilançosu

Singapur devletine bağlı Temasek Holdings, FTX iflasıyla yüz milyonlarca dolarlık kayıp bildirdi. Temasek bugün yaptığı ayrıntılı açıklamada, “FTX’in mali durumu göz önünde bulundurulduğunda, FTX’in iflas koruma başvurusunun sonucundan bağımsız olarak FTX’teki yatırımımızın tamamını yazmaya karar verdik” dedi. FTX’in SoftBank Group Corp’un Vision Fund ve Sequoia Capital gibi diğer destekçileri de Sam Bankman-Fried tarafından kurulan FTX’in geçen hafta ABD’de iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından bugüne kadarki en yüksek profilli kripto patlamasında yatırımlarını sıfıra indirdi. Artık bu paraların döneceğine dair umutları kalmadı.

Temasek, Ekim 2021’den Ocak 2022’ye kadar iki finansman turunda FTX International’da yaklaşık yüzde 1’lik bir azınlık hissesi için 210 milyon dolar ve FTX US‘de yaklaşık yüzde 1,5’lik bir azınlık hissesi için 65 milyon dolar yatırım yaptığını söyledi.

400 Milyar Dolarımız Var

Temasek tüm bu kayıplara rağmen 31 Mart 2022 itibariyle 403 milyar dolar olan net portföy değerlerinin 403 milyar dolar olduğunu ve kaybın toplam portföylerinin yüzde 0,09’una tekabül ettiğini söyledi. Temasek, erken aşama yatırımlarının toplam portföyünün yaklaşık yüzde 6’sını oluşturduğunu söyledi. Erken aşama yatırım portföyü konusu önemli çünkü geçtiğimiz günlerde farklı bir milyarder bu alandaki 500 milyar dolarlık yatırımın hızla eriyeceğini ve kripto paraların bu süreçte ciddi kayıplar yaşayacağını söylemişti.

FTX’i finanse etme tezinin, kendisine bir ücret geliri modeli ile kripto piyasalarına “protokolden bağımsız ve piyasadan bağımsız maruziyet” sağlayacak ve ticaret veya bilanço riski olmayan lider bir dijital varlık borsasına yatırım yapmak olduğunu söyledi. Temasek şu anda kripto para birimlerine doğrudan yatırım yapmadığının da altını çizdi.

FTX ile ilgili olarak Şubat-Ekim 2021 tarihleri arasında kapsamlı bir durum tespiti süreci yürüttüğünü ve bu süreçte FTX‘in denetlenmiş mali tablosunu incelediğini ve bunun da FTX’in kârlı olduğunu gösterdiğini söyledi.