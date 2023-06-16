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SEC’in Coinbase ve Binance’e karşı açtığı davanın piyasayı düşüş çılgınlığına sürüklemesiyle birçok altcoin son birkaç hafta içinde büyük bir darbe aldı. AVAX, davanın neden olduğu FUD’dan ciddi şekilde etkilenen token’lardan biriydi.

Avalanche (AVAX) Son Durum

Ancak Avalanche’ın için hikaye anlatılandan biraz daha farklı olabilir. Son verilere göre, protokol aktif kullanıcılar açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Avalanche, ağdaki aktif kullanıcı sayısının 1 milyona ulaşmasıyla bu metrikte %382’lik bir büyüme görmeyi başardı.

Protokoldeki faaliyet artışı büyük ölçüde büyüyen ekosisteminden kaynaklanıyor olabilir. Dapp Radar’ın verilerine göre, Stargate, 1inch Finance ve Trader Joe gibi dApp’ler, protokollerindeki benzersiz aktif adresler açısından büyük bir artış gözlemledi.

Protokoldeki en popüler dApp’lerden biri olan Trader Joe, işlemler açısından %45,8’lik büyük bir artış gerçekleştirdi.

AVAX’a NFT’ler Katkı Sağladı

NFT’lere olan ilgi de Avalanche’ın protokollerindeki faaliyet artışında rol oynadı. AVAXNFTSTATS’ın verileri, çeşitli blue chip NFT’lerin hacminin geçen ay önemli ölçüde arttığını gösterdi. Roostr ve Lofi Leopards gibi popüler koleksiyonlar hacim açısından sırasıyla %260 ve %1217’lik bir artış kaydetti.

Bununla birlikte, AVAX’ın fiyatı ve protokol faaliyeti uyumlu değildi. Bunun nedeni SEC’in Binance ve Coinbase ile devam eden davası olabilir. Yazım zamanında AVAX 11,26 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Fiyat geçtiğimiz ay önemli ölçüde geriledi. Fiyatla birlikte, AVAX’ın hacmi de bu dönemde önemli ölçüde düştü.

Bununla birlikte, Avalanche üzerindeki geliştirme faaliyeti arttı, bu da yeni güncellemelerin ve yükseltmelerin avalanche protokolünde konuşlandırılacağını gösteriyor. Geliştirme faaliyetlerindeki artış Avalanche’a yeni kullanıcılar çekebilir. Ayrıca, Avalanche’ın Chainlink ile Web2 ve Web3 arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan son işbirlikleri de protokole yeni kullanıcılar ve yatırımcılar çekmeye yardımcı olabilir. İlerleyen süreçte ise piyasada yaşanabilecek hareketler AVAX’ın gelişimi konusunda yatırımcılara yol gösterebilir.