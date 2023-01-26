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Fiyatı 20 Dakikada Yüzde 1300 Yükseltmişti! Altcoin Projesi Onun İçin Harekete Geçti!

Solana (SOL) merkezli DeFi platformu, token'ının fiyatını manipüle eden ve bu yolla 114 milyon dolardan fazla kâr sağladığı iddia edilen bir yatırımcıya dava açmaya karar verdi.
08:08
26 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) merkezli DeFi platformu Mango Markets‘in arkasındaki kuruluş olan Mango Labs, 2022’nin Ekim ayında MNGO token’ın fiyatını manipüle ederek 114 milyon dolardan fazla kâr sağladığı iddia edilen bir yatırımcıya dava açmaya karar verdi.

Paranın Geri Kalanı İsteniyor

Mango Labs, 25 Ocak Çarşamba günü açtığı federal davada kripto para yatırımcısı Avraham Eisenberg’in manipülasyon yaparak kazandığı fonların 67 milyon dolarını iade etmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak Mango Labs şimdi paranın geri kalanını talep ediyor.

Bundan önce ABD Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) yaptığı bir mahkeme başvurusunda Eisenberg’in suç işlediğini iddia ederek dava açmıştı. Her iki ABD’li kurum da MNGO token’ının fiyatını manipüle etmekle suçladığından yatırımcı benzer cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bloomberg’in haberine göre Eisenberg geçen ay 2022’nin Aralık ayında Porto Riko’da tutuklandı, ancak New York’a taşınıp taşınmadığı henüz teyit edilmiş değil.

Fiyatı 20 Dakikada Yüzde Bin 300 Yükseltmişti

Geçen ay 2022’nin Ekim ayında Avraham Eisenberg, Mago Markets DeFi platformunda iki ayrı hesap kullanarak sürekli al sat yoluyla MNGO token’ının fiyatını manipüle etmişti. İşlemler temelde kullanıcıların pozisyonlarını açık tutmalarına imkan tanıyan vadeli işlemler üzerinden gerçekleştirilmişti.

Edinilen bilgilere göre Eisenberg yaptığı alım satımlarla token’ın fiyatını sadece 20 dakika içinde yüzde bin 300 oranında artırmayı ve nakde çevirmeyi başardı. Tüm bu işlemlerin ardından MNGO token’ın fiyatı sadece 2 cent’e düştü ve Mango Markets olaydan bir gün sonra operasyonlarını askıya almak zorunda kaldı. İlginç bir şekilde, Eisenberg Twitter’da ekibin “son derece kârlı bir ticaret stratejisi” yürüttüğünü söyleyerek övünürken, iddiaya göre Mango Markets üzerinde yaptığı işlemlere atıfta bulundu. Eisenberg ayrıca eylemlerinin yasal olduğuna inandığını paylaşmıştı.

Mango Markets ayrıca Eisenberg’i kripto para kredi platformu Aave‘ye saldırmakla suçluyor. Şirketten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Dava, saldırıdan bu yana Mango Markets’e halka açık olarak daha fazla saldırmayı planlamaya devam etti ve dönüştürülen fonları diğer kripto para protokollerine de saldırmak için kullandı.

Dava şu anda ABD Bölge Mahkemesi, New York Güney Bölgesi’nde (Manhattan) devam ediyor. Ayrıca Eisenberg’in henüz bir avukat da tutmuş değil.

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