CHAINLINK (LINK)

Eylül Ayındaki İşaret Yine Geldi! Bu Altcoin Fırlayabilir

Özet

  • Eylül ayındaki işaret bir altcoin için yine geldi.
  • O zaman fiyat yüzde 31 artmıştı.
  • Benzer bir artış yine yaşanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında yaşanan dikkat çeken bir gelişmeyle altcoin Chainlink (LINK), eski coin’lerin cüzdanlar arasında transferinde önemli bir artış yaşadı. Önemli hacimlerde eski coin’lerin hareketi, tarihsel olarak kayda değer fiyat dalgalanmalarının habercisi olmuş ve 15 Eylül’deki hareketlilikle paralellik göstermiş durumda. O dönemde Chainlink, takip eden iki hafta içinde etkileyici bir fiyat artışı yaşamıştı. Yüzde 31’lik artışın tekrarı beklenti oluşturdu.

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Altcoin Dünyasında Piyasa Dinamiklerini ÖngörmekChainlink Balinaları Harekette

Altcoin Dünyasında Piyasa Dinamiklerini Öngörmek

Kripto piyasası zincir üzerindeki faaliyetlere son derece duyarlı olmaya devam ederken, eski Chainlink varlıklarını içeren dahili işlemlerde son zamanlarda görülen artış dikkatlerden kaçmadı. Bu olgu, piyasa katılımcıları arasında soru işaretlerine ve beklentilere yol açtı. Tarih, eski tarihli kripto paraların belirgin hareketlerinin genellikle önemli fiyat hareketlerinden önce geldiğini göstermekte. Buradan eski tarihten kastımız uzun zamandır varlığı elinde tutan sahipler. Bu dikkat çeken gelişmeyle ilgili veriyi Santiment paylaştı.

Yatırımcılar, Chainlink ekosistemindeki bu ince ama etkili coin göçünün, yaklaşan önemli bir fiyat rallisinin erken bir göstergesi olup olamayacağını merakla gözlemliyor. Geçmişin yankıları, özellikle de kripto para hareketleri ile sonraki fiyat artışları arasındaki pozitif korelasyon, altcoin Chainlink’in potansiyel pazar dinamiklerini çevreleyen entrikaya katkıda bulunuyor.

Kripto topluluğu, Chainlink‘teki mevcut zincir içi faaliyetlerin bir başka kayda değer fiyat artışına zemin hazırlayıp hazırlamayacağını düşünmeye devam ediyor. Daha önceki yüksek coin hareketlerinin nasıl önemli kazançlara dönüştüğüne dair tarihsel bağlamı anlayan paydaşlar, olayların nasıl gelişeceğini merakla bekliyor.

Önümüzdeki birkaç hafta, kripto para Chainlink’in son zamanlarda eski tarihli coin’lerin cüzdanlar arasında hareketiyle desteklenen kayda değer bir yükseliş eğilimine hazır olup olmadığı konusunda fikir verebilir.

Bu gelişmenin yanı sıra bir diğer önemli gelişmeyi de analist Ali Martinez bildirdi. Bir grafik paylaşan Martinez altcoin LINK için önemli balina işlemlerine vurgu yaptı. Buna göre her biri 100 bin doları aşan işlemler alanda iştah açtı. İşlem sayısının 2 bin 600’den fazla olması balinaların altcoin LINK’te aktif olduklarını gösterdi. Bu gelişme aynı zamanda yılın en büyük balina artışına da işaret etti.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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