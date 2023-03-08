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Ethereum’da Güncel Teknik Görünüm: ETH, Kritik Destek Seviyesine Yaklaştı!

Sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandıran Ethereum (ETH), 1500 dolarlık kritik destek seviyesine geriledi.
17:15
8 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda kripto para piyasasındaki düşüş ivmesinin ve güncel haber akışlarının da etkisiyle Ethereum (ETH) da bu süreçte değer kayıplarına hız kazandırdı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi gibi düşüş yönlü bir ivme yakaladı. ETH, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek kritik 1500 dolar desteğine yaklaştı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Silvergate Bank haberi başta olmak üzere son haftalardaki güncel haber akışlarının da etkisiyle kripto para piyasası düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu süreçte kaydettiği değer kayıplarının ardından 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi de son haftalarda değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de bu düşüşün etkisiyle CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Ethereum (ETH) da bu bağlamda piyasadaki çoğu kripto varlık gibi kritik destek seviyelerine geriledi.

Ethereum (ETH), 1500 Dolar Desteğine Yaklaştı

CoinMarketCap’in güncel verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’ya yakın bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), gün içerisinde de sabah saatlerinden bu yana yeniden değer kayıplarına hız kazandırdı ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. ETH, son 24 saatte de %1’e yakın bir düşüşün ardından 1.500 dolarlık kritik destek seviyesine yaklaştı ve 1.555 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan ETH’nin piyasa değeri de son haftalarda kaydettiği önemli düşüşlerin ardından 200 milyar dolar seviyelerinden 190 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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