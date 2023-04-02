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  •   Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?

Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?

Yılın ilk çeyreğinin sonu gelmişken en büyük 2. kripto para olarak da bilinen Ethereum adına 3000 dolarlık fiyat tahmini geldi. Peki ne zaman?
21:45
2 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum’un yerel tokenı ETH, bir önceki çeyreği %55 kazançla tamamladıktan sonra 2023’ün 2. çeyreğinde 3.000 dolara doğru yükselişe geçmiş olabilir. Bakın bunu yatırımcılara düşündüren ne olabilir?

ETH Fiyatı Potansiyel Kırılmaya Yaklaşıyor

Ethereum’un fiyatı, Haziran 2022’de 880 dolar civarında dibe vurduktan sonra, FTX borsasının çöküşü, faiz oranı artışları ve daha katı ABD düzenlemeleri de dahil olmak üzere bir dizi olumsuz olayı atlatarak iki katına çıktı.

Bunu yaparken ETH/USD, yükselen trend çizgisi desteği ve yatay seviye direnci ile teyit edilen yükselen bir üçgen çizdi. Bu formasyon, düşükler istikrarlı bir şekilde yükselirken yükseklerin aynı seviyede kalması nedeniyle agresif alımlara işaret ediyor ve bu da söz konusu seviyede daha yüksek bir satış baskısına işaret ediyor. 2 Nisan itibariyle ETH’nin fiyatı, potansiyel bir kırılma hareketi için yatay seviye direnç aralığını (1.700-1.820 dolar) test ediyor.

Fiyatın direnç aralığının üzerinde kapanması ve daha yüksek hacimlere eşlik etmesi halinde bir kırılma teyit edilebilir. Ayrıca, yükselen üçgen kırılma hedefi, üçgen yüksekliğine eşit uzunlukta ölçülür.

Başka bir deyişle, yükseliş ETH fiyat hedefi, trader’ların yukarıdaki grafikte T1 ve T2 ile gösterildiği gibi üçgenin yükselen trend çizgisi desteğini nerede gördüklerine bağlı olarak 3.350-3.900 dolar aralığında bulunuyor. Bu, Haziran 2023’e kadar %80 kazanç anlamına gelebilir. Tersine, 1.700-1.820 dolar aralığından bir geri çekilme, yukarı yönlü hareketi geciktirme ve daha geniş bir fiyat düzeltmesiyle sonuçlanma riskinin de oluşmasına sebep oluyor.

Ethereum balina birikimi güçlü kalmaya devam ediyor

Zincir içi bir perspektiften bakıldığında, Ethereum’un kısa vadeli ve uzun vadeli eğilimleri boğaların takibinde görünüyor. Santiment’in son verilerine göre, Ethereum balina kohortlarının çoğu son haftalarda ETH birikimlerini artırdı. Örneğin, 1.000-10.000 ETH bakiyesine sahip adresler tarafından tutulan Ether arzı (aşağıdaki grafikte mavi) Mart ayında %0,5 oranında arttı.

Benzer şekilde, 1 milyon-10 milyon ETH (kahverengi) ve 10 milyon-100 milyon ETH bakiye kohortları sırasıyla %0,4 ve %0,5 artışa tanık oldu. Büyüme, 100.000-1 milyon ETH (pembe) ve 10.000-100.000 ETH (turuncu) adres kohortları tarafından getirilen satış baskısının absorbe edilmesi gibi görünen bir ortamda ortaya çıktı.

Aynı zamanda bu büyüme, doğrudan ya da Lido DAO (LDO) gibi üçüncü taraf stakerlar kullanılarak ağın proof-of-stake sözleşmelerine de atfedilebilir. Resmi Ethereum 2.0 adresine yatırılan net Ether, Mart ayında yaklaşık %3,5 arttıktan sonra 18 milyon ETH’nin üzerine çıktı.

Mevduatlar, Ethereum’un 12 Nisan’da yapacağı ve stake edenlerin PoS akıllı sözleşmesinden ETH çekebilmelerini sağlayacak olan Shanghai ve Capella yükseltmelerinden önce arttı. Şu anda bu mümkün değil.

MVRV Z-Skoru: Ethreum fiyatında dipten dönüş

Daha fazla yükseliş argümanı, Ethereum’un MVRV Z-Score’unun daha önce uzun vadeli ETH fiyat rallilerinden önce gelen bir aşamaya girmesinden kaynaklanıyor olabilir.

MVRV Z-Skoru, Ethereum’un “adil değerine” göre ne zaman aşırı değerli ve düşük değerli olduğunu değerlendirir. Kural olarak, MVRV Z-skoru, piyasa değeri gerçekleşen değerin üzerine çıktığında bir piyasa zirvesini gösterirken, bunun tersi piyasa diplerini (yeşil bölge) gösterir.

Ether’in önceki fiyat iyileşmeleri, MVRV Z-Skoru’nun gösterilen bölgeden sıçramasıyla aynı zamana denk geliyor ve önümüzdeki üç ay içinde de aynı şeyin olabileceğini gösteriyor.

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