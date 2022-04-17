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Ethereum (ETH) Birleşmesi Ne Zaman? Son Toplantılar Yapıldı!

Ethereum bu fiyatlardan alınır mı? Merge, fiyatı nasıl etkileyecek?
17:41
17 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ETH için önemli bir dönüm noktasını temsil eden PoS geçişi topluluk tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle çevresel kaygılar sebebiyle PoW algoritmasını kullanan kripto paraların yoğun baskı görmesi Ethereum için bu geçişi zorunlu hale getirdi. Hız, işlem ücretleri, enerji sarfiyatı ve daha birçok konuda daha iyi bir Ethereum için bu geçişin hızla tamamlanması gerekiyor. Fiyata direkt etki etmesi beklenen bu geçiş ne zaman yapılacak?

Ethereum (ETH) Birleşmesi

Galaxy Digital Araştırmacısı Christine Kim, kısa süre önce Twitter’da topluluğu, Ethereum ağındaki gelişmeler hakkında bilgilendiren bir flood paylaştı. Christine Kim’e göre Ethereum çekirdek geliştiricileri, son toplantılarında, şu anda ertelenen Merge ve shadow fork’ları tartıştı.

Christine Kim 4’üncü Goerli shadow forku için Salı gününe işaret etti. İkinci mainnet shadow fork (ana ağ gölge çatalı) geçen haftaki ağdaki başarısızlığın ardından önümüzdeki Cumartesi başlatılması bekleniyor.

Bir Ethereum çekirdek geliştiricisi olan Tim Beiko, topluluğu başka bir önemli sorun olan hash problemi hakkında bilgilendirdi. Tim, şunları söyledi;

Ropsten çatallamasının (forking) faydaları çok yönlü olacaktır. Düğüm operatörlerinin erken katılımını teşvik edecek ve Merge (birleşme) sonrası çalışan düğümler (nodes) hakkında bir çalışma yapısı oluşturacaktır. Forking Ropsten, kodlamadaki potansiyel boşlukları bulmaya yardımcı olacak ve ayrıca “Birleştirmenin daha sağlam” biçimde olmasını kolaylaştıracak”.

ETH Alınır Mı?

Finder’ın Kripto Para Birimi Fiyat Tahminleri Raporu, yakın zamanda geleceğe yönelik ETH fiyat eylemi analizini güncelledi. Buna göre, ankete katılanların yaklaşık yarısı ETH satın alma yönünde tavsiyede bulunurken, yalnızca %18’i satış tarafında yer aldı.

Ayrıca, ankete katılanların %75’inden fazlası, hisse kanıtına geçişten sonra fiyat artışı olacağına inanıyor. Örneğin Morpher CEO’su Martin Froehler, hareketin ETH talebini artıracağını düşünüyor.

“Proof-of-stake, DeFi, NFT’ler ve Ethereum‘un düşük enflasyon oranı ile devasa ağ büyüme oranlarına geçiş, daha yüksek talebe ve dolayısıyla ETH için daha yüksek fiyatlara yol açacaktır”.

Bununla birlikte, Vanessa Harris, farklı bir görüş paylaştı.

“Yatırımcılar üçüncü nesil akıllı sözleşme platformlarından gelen rekabeti dikkatle izlemelidir. Avalanche, Terra ve Elrond’un tümü, aktif dapp geliştirmeye olanak tanıyan yüksek ölçekli platformlara sahip ve Ethereum‘un kullanıcı tabanı için yarışacaklar”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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