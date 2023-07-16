Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) için ufukta ilginç gelişmeler söz konusu. Aktarılan son bilgilere göre Ethereum balinaları son dönemde ciddi satış yaptı ve tek bir balinanın tek işlemde 4.549 ETH sattığı görülüyor. Bu da yaklaşık 8,78 milyon dolarlık bir satışa işaret ediyor. Bunun öncesinde ise balinaların çok daha farklı eylemlerde bulunduğu görülüyor.

ETH Balinaları Satış Yapıyor

Tek bir balinanın 4,549 ETH sattığı işlemlere, diğer balinaların işlemlerini de ekleyince toplam satışın çok fazla olduğu görülebiliyor. Satışı yapan bu balinanın toplamda 4.549 ETH almak için 6 milyon dolar harcadığı görülüyor. 9 Ocak tarihinde 6 milyon dolarlık sermaye aktaran balina aslında bu satış ile yaklaşık 2,78 milyon dolar kazanmış oldu.

XRP davası ile ilgili gelen mahkeme kararı kripto para sektörünü genel olarak olumlu etkiledi ve ETH fiyatı da bu haberin geldiği ilk anlarda 2.000 dolara iğne attı. Neredeyse 2.000 dolar üzerine çıkan ETH, bu rallide tabii ki belirli satış baskısı hacmi ile karşı karşıya kaldı. ETH balinalarının satışının en büyük sebebi de uzun süredir görülmeyen 2.000 dolar seviyesine gelinmesi oldu.

ETH Fiyatı, BTC’ye Göre Daha Dayanıklı

Ethereum fiyatı da bu satışlar ile birlikte yeniden 2.000 doların altına çekildi ve piyasa genel olarak çekilme ile karşı karşıya kaldı. Ethereum an itibarıyla 1,931 dolar seviyesinden işlem görüyor ve 7 gün içerisinde %3 yükseliş elde etti. ETH, son 7 günlük performansı ile kesinlikle Bitcoin‘i geride bıraktı ve BTC yeniden 30.000 dolara çekildi. ETH, 2.000 dolara iğne atıp düşmesine rağmen 1.930 doların altına çekilmedi. BTC ise 31.500 dolara kadar yükseldikten sonra bütün aldıklarını geri verip 30.300 dolara kadar çekildi. Bu fiyat zaten XRP fiyat rallisi öncesinde görülen fiyattı ve BTC resmen hiçbir şey kazanmamış oldu.

Altcoinler ise BTC’ye kıyasla hareketliliğini sürdürüyor. ETH’nin 2.000 dolara çok yakın kalması ve hacmini kaybetmemesi, iyiye işaret. ETH fiyatı bu gelişmelere bakıldığında balinalara rağmen aşağıya inmiyor ve yeni bir yükselişin sinyallerini veriyor.