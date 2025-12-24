Ethereum–Cardano Sürprizi: Guillemot’tan Derin Entegrasyon Sinyali Geldi

Blockchain birlikte çalışabilirliği tartışmaları hızlanarak sürerken Midnight geliştiricisi Sebastien Guillemot’un Ethereum (ETH) $2,970.24 ile Cardano (ADA) $0.356167 arasında uzun süredir beklenen entegrasyona dair verdiği sinyal altcoin topluluğunu heyecanlandırdı. Guillemot’a göre Midnight, iki ağın mevcut cüzdanlarıyla uyumlu çalışan bir çapraz Blockchain ve hesaplama katmanı olarak konumlanıyor. Yaklaşımın merkezinde kullanıcıların ekosistem değiştirmeden etkileşim kurabilmesi ve gizliliğin varsayılan hale gelmesi yer alıyor. Geliştirici teknik hazırlıkların kritik bir parçasının tamamlandığını da bildirdi.

Midnight Ethereum–Cardano Hattında “Gizlilik Yapıştırıcısı” Rolüne Hazırlanıyor

Guillemot, uygulamaya alındığında Midnight’ın Ethereum ile Cardano arasında gizlilik katmanı ya da köprü işlevi görebileceğini ifade etti. Paylaşımdaki temel anlatı ETH ve ADA cüzdan kullanıcılarının yeni bir protokole zorlanmadan, sahip oldukları cüzdanlarla karşılıklı etkileşime geçebilmesi fikrine dayanıyor. Hedeflenen deneyimde gizlilik endişesinin arka planda kalması amaçlanıyor.

Geliştiriciye göre ekip Blockchain‘ler arası etkileşim için gereken temel kriptografik fonksiyonlardan birini hayata geçirdi. Söz edilen parça farklı Blockchain’lerden gelen verinin doğrulanmasını kolaylaştıran bir “hash fonksiyonu” ihtiyacına işaret ediyor. Ethereum tarafında Keccak, Cardano tarafında Blake2b ile uyumlu bir doğrulama mantığının entegrasyonu gündemde.

Paylaşılan çerçeve iki Blockchain’deki cüzdan sahipliğinin doğru biçimde doğrulanabilmesini de kapsıyor. Hedef kullanıcıların özel detaylarını açığa çıkarmadan mülkiyet kanıtı üretebilmek. Guillemot’un “hangi cüzdan yüklü olursa olsun gizlilik parmak ucunda olmalı” vurgusu Midnight’ın zorunlu bir geçiş katmanı değil, isteğe bağlı bir gizlilik altyapısı olarak tasarlandığını gösteriyor.

Hoskinson’ın Vizyonu

Cardano kurucusu Charles Hoskinson’ın bu yılın Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede Midnight’ın gizlilik katmanının milyarlarca kullanıcı için gerçek fayda üretebileceği görüşü öne çıktı. Hoskinson, Brave Wallet ile stratejik iş birliğini de gündeme taşıyarak Brave’in 84 milyon kullanıcısının çevrimiçi ortamda kriptografik korumadan yararlanabileceğini belirtti.

Midnight cephesinde anlatı yalnızca vizyonla sınırlı değil. Projenin “privacy-first” akıllı sözleşme katmanı olarak konumlanması, Shield Technologies’in gizlilik protokolüne teknik destek verdiği bilgisiyle birlikte aktarıldı. Özel hesaplamaya ilişkin ana sorumluluğun ise Midnight’ta kaldığı kaydediliyor. Ek olarak, NIGHT coin AirDrop’unun 50 milyondan fazla adrese ulaştığı ölçek vurgusu olası genişleme alanının büyüklüğünü gösteren ana metrik olarak öne çıkıyor.