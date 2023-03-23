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  •   Ethereum, Bitcoin’e Karşı Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Son 6 Ayın En Düşük Seviyeleri!

Ethereum, Bitcoin’e Karşı Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: Son 6 Ayın En Düşük Seviyeleri!

Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) karşısında son 6 aylık zaman dilimi içerisindeki en düşük seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.
15:20
23 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para piyasası, dün akşam saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), saatler içinde kaydettiği değer kayıplarının ardından 28.000 doların altına geriledi. Öte yandan Ethereum (ETH) da ETH/BTC paritesinde son 6 aylık zaman dilimi içerisindeki en düşük seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasasında gözler dün Türkiye saati ile 21.00’da açıklanan FED faiz kararına çevrilmişti. FED, 25 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bitcoin (BTC) ise faiz kararının açıklanmasının hemen ardından düşüşe geçti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer kaybı kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Aynı zamanda kripto para piyasasındaki yüksek volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

ETH, BTC Karşısında Son 6 Ayın En Düşük Seviyelerine Yaklaştı

Ethereum (ETH) da kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti ve gün içinde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,3’lük bir değer kaybı kaydeden ETH, 1800 doların altına geriledi ve 1750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. ETH’nin piyasa değeri, son düşüşlerin ardından CoinMarketCap verilere göre 210 milyar dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan Ethereum, aynı zamanda Bitcoin karşısında da kan kaybetmeye devam etti. Ethereum, ETH/BTC paritesinde son 6 ayın en düşük seviyeleri olan 0,062-0,063 BTC seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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