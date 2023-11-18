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Ethereum Balinası Stratejik Hamle Yaptı! Devasa Satış Korkuttu

Özet

  • Bir Ethereum balinasının milyon dolarlık satışı kripto para piyasasında ses getirdi.
  • Usta Ethereum balinası stratejik zamanlarda alım ve satış yaptı.
  • 5 milyon doların üstünde kâr elde ederek alandaki hünerini sergiledi.
  • Piyasaya Etkisi: Negatif
09:10
18 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Bir Ethereum balinasının stratejik ETH alım hamleleri ile kâr elde ederek attığı satış adımları kripto para dünyasında ses getirdi. Son fiyat artışları neticesinde piyasada bir düzeltme dalgası yaşanırken usta balina 33 milyon 770 bin dolarlık ETH satışı gerçekleştirdi. Balinanın hareketlerini değerli kılan şey ise kritik zaman dilimlerini etkili bir şekilde değerlendirmesi oldu. Bu değerlendirme balinaya önemli ölçüde kazanç da getirdi.

Ethereum Balinasından Devasa Satış

Ethereum’da fiyat artışlarını değerlendirmesiyle ünlü balina adresi 0x828 dün gece ortalama bin 928 dolar fiyatla 33 milyon 740 bin USDC karşılığında toplam 17 bin 500 ETH sattı. Bu işlem, Ethereum (ETH) çıkış piyasasında çok önemli bir dönemde gerçekleşti ve 0x828’in usta piyasa manevralarını gözler önüne serdi.

ethereum balinasi cointurk

0x828’in son ETH yatırım stratejisini incelediğimizde, kripto balinasının piyasa dinamiklerine kapsamlı bir yaklaşım sergilediğini gösteren bir dizi hesaplanmış hamle gerçekleştirdiği görülüyor.

0x828’in ETH Yatırım Stratejisi

Ethereum balinası 20 Ekim ve 2 Kasım aralığında önemli hamleler yaptı. Buna göre bu aşamada 0x828, ortalama bin 677 dolar fiyattan 25 bin 221 ETH alımı yapmak için 42,3 milyon USDC yatırım yaptı ve piyasa potansiyel büyüme belirtileri gösterirken kendisini stratejik olarak konumlandırdı. Sonrasında ise 6 Kasım ve 18 Kasım aralığında balina 41 milyon 750 bin USDC karşılığında 21 bin 771 ETH satarak stratejik bir hamle yaptı. Buna göre balina piyasadaki dalgalanmadan yararlandı. Bu dönemde ortalama satış fiyatı bin 918 dolar oldu ve önemli kazançlar elde edildi.

eth balinasi cointurk

Son işlem itibariyle, 0x828 yalnızca 2 bin 500 ETH‘yi elinde tutuyor. Buna göre balinanın satış hamleleriyle bu özel ETH yatırım turunun sona geldiği görülüyor. Özellikle, bu yatırım döngüsünün %14’lük övgüye değer bir kazancı yansıtan 5 milyon 920 bin dolarlık kârlı bir sonuç vermesi öngörülüyor. Sadece bir aylık süreçte elde edilen kâr açısından çarpıcı bir rakam. Balinanın hareketini yorumladığımızda kripto piyasasındaki dalgalanmanın ortasında, 0x828’in stratejik hamlelerinin dijital varlık yatırımlarına incelikli bir yaklaşımın önemini vurguladığını görüyoruz. ETH varlıklarının önemli bir kısmının uygun bir zamanda satılması, titiz bir satın alma stratejisiyle birleştiğinde yapılan hamleler, balinanın dinamik kripto para birimi ortamında gezinme yeteneğinin altını çiziyor.

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