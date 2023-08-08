Bloomberg’in yayımladığı haberde en eski kripto para borsası olan Bitstamp‘ın satışa çıkarıldığı iddiasını yalanlanırken, kripto para borsasının Haziran ayından bu yana yeni bir kaynak oluşturmaya çalıştığı aktarıldı. Oluşturulmaya çalışılan kaynağın 2024 yılında Avrupa’da kripto türev ticaretinin başlatılması ve Asya pazarına genişleme gibi birçok stratejik konuda kullanılması planlanıyor.

Bitstamp’ın Satışa Çıkarıldığı İddiasına Yalanlama Geldi

Küresel CEO’su Jean-Baptiste Graftieaux‘un yönetimindeki kripto para borsası Bitstamp’ın aktif olarak fon toplama arayışında olduğu bildirildi. Bloomberg’in bir kripto para borsası sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, merkezi Lüksemburg’da bulunan kripto para borsası Haziran ayında yeni kaynak toplamaya başladı. Bitstamp’taki azınlık hissesini Ripple‘a sattığı sırada Pantera’ya danışmanlık yapan Galaxy Digital Holdings‘in fon toplama sürecine danışman olarak hizmet ettiği bildiriliyor.

Kripto para borsasının satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine Bloomberg’e açıklama yapan Graftieaux, “Bitstamp satılık değil ve aktif olarak şirketi satmayı düşünmüyoruz. Mevcut ve en özel önceliğimiz, bireysel ve kurumsal kripto para müşterilerine yeni ürün ve hizmetler sunarak Bitstamp’ın büyümesini hızlandırmak için stratejik yatırımcılar aracılığıyla yeni bir kaynak toplamaktır.” dedi.

Oluşturulacak Kaynak Birçok Stratejik Atılım İçin Kullanılacak

Bitstamp’ın aktif oluşturma sürecinde olduğu kaynağı birçok stratejik konuda kullanacak. Buna göre oluşturulacak kaynakğın 2024 yılında Avrupa’da birçok kripto para borsasının sunmayı arzu ettiği türev ticaretinin başlatılması, daha fazla Asya pazarına açılma ve İngiltere’deki operasyonları finanse etmek için kullanılması planlanıyor.

2011 yılında kurulan Bitstamp, dünyanın en uzun süredir faaliyette olmayı başarmış olan en eski kripto para borsası. The Block’un Data Dashboard’unun sağladığı verilere göre, ABD doları destekli hizmet sunan kripto para borsaları arasındaki genel pazar payının yüzde 7’sinden daha azını elinde tutarak dördüncü sırada yer alıyor.

ABD doları destekli hizmet sunan kripto para borsaları arasında en büyük pay sahibi yüzde 46,26 ile Coinbase olurken onu sırasıyla yüzde 22,25 ile Kraken ve yüzde 9,49 ile LMAX Digital takip ediyor.