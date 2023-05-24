Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın son yorumları, kripto alanındaki en sevilen meme token’larından birinin fiyatında önemli bir düşüşe yol açtı. The Wall Street Journal’ın CEO Konseyi Zirvesi’nde sanal bir görünümde Tesla CEO’su, DOGE yatırımcılarına hayat birikimlerini meme token üzerine yatırmamaları gerektiğini söyledi.

Elon Musk: Dogecoin’e Dikkat Edin

The Wall Street Journal’ın yakın tarihli bir raporuna göre, Elon Musk hala köpek temalı meme token’ının hayranı. Musk, Dogecoin’in köpeklerle olan ilişkisi ve meme token’ını çevreleyen genel mizah nedeniyle favorisi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte, kripto yatırımcılarını Dogecoin ile uğraşırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Milyarder işadamı, CEO Konseyi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada şunu söyledi:

Kimseye kripto satın almasını ya da Dogecoin üzerine işlem yapmasını tavsiye etmiyorum.

Musk’ın bu yorumu ise DOGE’nin %3’ten fazla değer kaybetmesine yol açtı.

Elon Musk’ın Dogecoin ile ilgili uyarısı, meme token ile olan geçmişi göz önüne alındığında, Twitter’daki kripto topluluğu için bir sürpriz oldu. Bu yılın başlarında Musk’ın sahibi olduğu Twitter, sosyal medya platformunun bazı kullanıcıları için ana sayfada DOGE’nin köpek maskotunu sergilemiş ve resmi logosunu bununla değiştirmişti.

Dogecoin’in Son Durumu

Teknoloji milyarderi ayrıca birçok girişiminden biri olan The Boring Company aracılığıyla satılan ürünler için DOGE ödemelerine izin verdi. Musk, Ocak 2022’de McDonald’s’ı DOGE ile ödeme kabul etmeye çağırmasının ardından da manşetlere çıkmıştı.

Twitter’daki Dogecoin ordusu, Musk’ın tweet’lerini sürekli olarak meme token ile ilgili ince ipuçları için inceliyor. Çoğu zaman DOGE ile ilgili tweet’leri meme token’ın yükselmesine neden oluyor.

DOGE, bu yazının yazıldığı sırada, son 24 saat içinde %4’ten fazla düşüşle 0,070 dolardan işlem görüyordu. Meme token’ın günlük işlem hacmi 198 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa değeri 9,7 milyar dolar olan DOGE, dünyanın en büyük kripto para birimi açısından 8. sırada yer aldı.