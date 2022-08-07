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Elon Musk’tan Bitcoin Yatırımcılarını Sevindirecek Açıklama! İşte Detaylar!

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, küresel ekonomideki yeni veriler büyük önem teşkil ediyor. 
12:30
7 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, küresel ekonomideki yeni veriler büyük önem teşkil ediyor.

Elon Musk: Enflasyonist Baskı, Azalıyor

Dün yaptığı açıklamada Tesla CEO’su Elon Musk, küresel ekonomiye yönelik olumlu görüşler paylaştı. Musk, enflasyonist baskının azalmaya başladığını ve en kötü senaryonun geride kalmış olabileceğini belirtti. Musk, şirketin emtia maliyetlerinin önümüzdeki altı ay içinde düşüş eğiliminde olacağını kaydetti ve şunları ekledi:

Küresel ekonomideki enflasyonist baskı ivme kaybediyor. Bu da yüksek enflasyo felaketinde en kötü senaryoyu geride bıraktığımızı gösteriyor. Enflasyonun gelecekte bir noktada hızla düşeceğini düşünüyorum. Bu süreçte, fiyatların zaman içinde nereye gittiğine dair artık somut bir öngörümüz var. Şu anda gördüğümüz ilginç şey, emtialarımızın çoğunun, yarısından fazlasının  fiyatları altı ay içinde düşme eğiliminde olacak.

Milyarder isim, daha önce ABD ekonomisinin muhtemelen bir resesyonda olduğunu ve bu sürecin 12 ila 18 ay boyunca devam edebileceğini iddia etmişti. Musk’a göre, enflasyonun asıl nedeni, hükümetin durmadan para basması. Fed’in faiz artırımı ve para politikası, kripto para piyasası üzerinde de etkili oluyor.

 Bitcoin İçin Neden Önemli?

Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonun %9’u aşarak kırk yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte, sermaye hisse senedi ve kripto para piyasasından tahvil ve hazine gibi riskten korunan varlıklara çok hızlı bir şekilde akıyor. Bunun nedeni, Federal Rezerv’in ekonomik büyüme hızını olumsuz yönde etkileyebilecek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesidir. Bununla birlikte, Elon Musk’un tahmin ettiği gibi enflasyonist baskının azalmasıyla kripto paralardan çıkışlar azalabilir. Bu aynı zamanda daha fazla yatırımcının kripto yatırımlarını elinde tutacağı ve hatta uzun vadede yeni yatırımlar yapacağı anlamına gelebilir.

İki gün önce, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kripto para borsası Coinbase ile ortaklığını duyurdu. Anlaşma, BlackRock’un kurumsal müşterilerine kripto para yatırımı sunmasına izin verecek. Şu anda, BlackRock’un yönetimi altındaki varlıklarda 10 trilyon dolar var. %5’lik bir yatırım bile, kripto para piyasasına 500 milyar dolarlık şaşırtıcı bir likiditeyi taşıyabilir. BlackRock’un duyurusu, kripto için kurumsal ilginin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Bitcoin’in yeni zirvelere çıkması için kurumsal yatırım büyük önem teşkil ediyor.

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