NFT'lerin gün geçtikçe daha çok konuşulduğu şu günlerde yeni bir akım doğuyor olabilir. Akımın en önemli özelliği ise yapay zeka temelli olması.

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AI sanatı her yerde ortaya çıkıyor ve NFT dünyası üzerinde bir etki yaratması şaşırtıcı olmamalı. Bored Ape Yacht Club, Ethereum tabanlı NFT’lerin en ünlü koleksiyonlarından biri olmaya devam ediyor ve şimdi hepsi 10.000’den fazla olmak üzere Google’ın bulut bilgi işlem ağı kullanılarak AI tarafından güzel bir değişikliğe uğradı.

Böylece, öncü bir NFT koleksiyonu olarak başlayan şey, bazı ciddi şekilde güçlü makine öğrenimi ile daha sanatsal NFT’lerin başka bir koleksiyonuna dönüştürüldü. Ve açıkçası çoktan tükendiler

Artsy Monke projesi, Google’ın Colab platformunu ve Bulut Bilişim hizmetini kullanarak AI ve görüntü yayma tekniklerindeki ilerlemelerden yararlandı. Ekip, üretken sanat yaratmak için bir tuval olarak kullanmak üzere orijinal Bored Ape NFT koleksiyonunda bulunan 10.000 görüntüyü AI’larına öğrettiler. Daha sonra makineye, 14 milyon görüntü ve çok sayıda ilgili anahtar kelime veri seti ile beslenerek 20 farklı sanat stilinde nasıl resim yapılacağı öğretildi.

Ekip Bir Süredir Çalışıyor

Bu hızlı bir AI sanat üreteci işi değildi. Ekip, parça başına 25 ila 250 yineleme ile istedikleri sonuçları elde etmek için birkaç hafta boyunca birden fazla sunucu çalıştırdı. Artsy Monke’nin yapay zeka sanatçısı Crypto Grims, Bored Panda üzerine bir blog parçasında şunları yazdı;

Çayırlarda dans eden periler ya da bulutlardan yapılmış şeytanlar, ama hala onu bir maymun gibi göstermekten tam olarak vazgeçmiyorlar.

Karmaşık gerçekçilikten ressam izlenimci sahnelere, karamsar şehir manzaralarına ve fantezi tarzlarına kadar uzanan nihai sonuçlar çarpıcı, ancak hepsi NFT sahnesini takip eden herkes tarafından anında tanınacak bir biçime sahip.

Piyasa artık insanların kâr elde etme umuduyla satın aldığı profil fotoğraf koleksiyonlarıyla doluyken, Artsy Monke farklı bir yol izledi ve insanların sadece toplamaktan ve tutmaktan keyif alacakları bir sanat yaratmayı amaçladı. Nasıl sonuçlanacağını bilmeden yeni bir maymun üretmenin ardındaki heyecanı koruyor, ancak ekibin eksik olduğunu hissettiği güzel bir sanat öğesi sunuyor.

Fiyatlar Ne Durumda?

Sadece 0,01 ETH’den (15 dolar) ucuz bir fiyata satış yaparak felsefelerini desteklediler. Bored Ape Yacht Club NFT’leri şu anda yaklaşık 85 ETH’ye satılıyor (şu anda yaklaşık 140.000 dolar, ancak bunun ne kadar hızlı değişebileceğini biliyoruz). 10.000 parçalık koleksiyon şimdiden tükendi ve yeni alıcılar yalnızca OpenSea NFT pazarındaki mevcut sahiplerden satın alabilir. Fiyatlar düşük kalıyor, ancak bu değişebilir: Artsy Monke, Play to Earn (P2E) video oyunlarına erişmek için yalnızca Artsy Monke NFT sahiplerinin girebileceği bir metaverse tema parkı Artsy Monkeland’ı başlatmayı planlıyor. Evet, metaverse garip bir yer.

Projenin blockchain geliştiricisi Dan Hovey şu açıklamayı yaptı:

Artsy Monke’nin duvarınıza asabileceğiniz bir sanat eseri olmasını istedik, ancak Web3 teknolojisini kullanarak sahiplerinin Artsy Monke oyunlarına erişmesine ve gerçek para kazanmasına da izin verebiliriz. Ne kadar çok Monke NFT tutarsanız, o kadar çok oyun oynayabilir ve o kadar çok para kazanabilirsiniz.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.