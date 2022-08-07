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Metaverse Sektöründe Kırmızı Alarm: Güncel Veriler Endişe Yarattı!

2021'in boğa koşusu sırasında, özellikle sosyal medya devi Facebook'un hamlesi ile metaverse, küresel çapta büyük önem kazanmıştı.
14:15
7 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 2021’in boğa koşusu sırasında, özellikle sosyal medya devi Facebook’un hamlesi ile metaverse, küresel çapta büyük önem kazanmıştı.

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Çatı şirketin adını gelecekteki planlarına uygun olarak “Meta” diye değiştirdiğini açıklayan Facebook, sektöre farklı bir boyut kazandırmıştı. Ancak  son verilere göre, metaverse’deki emlak piyasası ciddi bir çöküşle karşı karşıya. The Information tarafından paylaşılan verilere göre, sanal arazinin parsel başına ortalama fiyatı %66’dan fazla düştü. Aynı zamanda, altı büyük platformda metaverse gayrimenkulünün toplam aylık işlem hacimleri, son altı ayda şaşırtıcı bir şekilde %90 oranında azaldı. Rapor ayrıca, kripto para ve NFT pazarındaki büyük çaptaki düşüşün ardından bu sektörde de fiyatların değer kaybettiğini belirtiyor. Birçok metaverse gayrimenkul alıcısı, sanal dünyada kendi gayrimenkullerini inşa etmek isteyen şirketlere kiralamak veya satmak umuduyla satın aldı. Raporda şu ifadelere, yer verildi:

Zirvede satın alan yatırımcılar değeri düşen araziler nedeniyle büyük zararda. Küresel ekonomiideki kriz, şirketlerin metaverse varlıklarını geliştirmek için harcama yapma isteklerini etkileyebilir.

Araştırma şirketi Revelio Labs’e göre, Metaverse alanındaki iş ilanları, Nisan ve Haziran arasındaki dönemde geçen çeyrekte %81’den fazla azaldı. Tabii ki, bu düşüş, kripto para piyasasındaki çöküşler ile aynı zamana denk geldi. Ayrıca, teknoloji sektöründeki yeni işe alımlardaki ivme kaybı da devam ediyor. Revelio Labs ekonomisti Jin Yan, Facebook’un metaverse’e yönelmesinden sonra artan talebi kısa soluklu bir balon olarak nitelendirdi. Şirket, şu açıklamayı yaptı:

Metaverse endüstrisindeki çöküşün ne kadar süreceği belli değil. Ancak, Facebook gibi teknoloji devlerinin devam eden ilgisi ile uzun vadede diğer şirketlerden daha fazla katılım görebiliriz

Citibank ve Grayscale’dan Çarpıcı Metaverse Raporu

Bir yatırım bankacılığı şirketi olan Citibank, birçok değişken faktörü göz önünde bulundurarak metaverse sektörününe dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Citibank metaverse sektörünün 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar ile 13 trilyon dolar arasında büyüyebileceğini tahmin ediyor. Metaverse kullanıcılarının sayısı ise beş milyara ulaşabilir.

Grayscale tarafından yayınlanan bir araştırma raporu, Metaverse kullanıcılarının sayısının bir buçuk yılda 10 kat arttığını ileri sürüyor. Grayscale raporu ayrıca, Metaverse sektörünün mevcut oranda büyümeye devam etmesi halinde, gelecek yıla kadar trilyon dolarlık bir endüstri haline gelebileceği öngörüyor. Mana, piyasaya sürüldüğünden beri istikrarla işlem görüyor

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