Elon Musk dün attığı tweetler ile tekrar Dogecoin fiyatının yükselmesini sağladı. Twitter uygulama isminin X olarak değiştirildiğini açıklayan Elon Musk ardından Twitter hesabında yer alan konum bilgisine Twitter’ın yeni logosu ve Dogecoin simgesini ekledi. Bu gelişmelerle Dogecoin fiyatı %11’in üzerinde yükseldi fakat gün içerisinde belirli dirençler geçilemedi. Bugün ise tekrar düşeni kırmaya çalışan Dogecoin grafiğini inceliyoruz.

Grafiğe Göre Neler Bekleniyor?

Bugün peş peşe gelen haberlerin ardından Dogecoin yaklaşık %11 yükselerek 0.077 seviyesine kadar ulaştı. Bu seviyeye günlük grafikte EMA 21’i (Üstel Hareket Ortalaması) destek alarak ulaşan Dogecoin günlük EMA 200 seviyesi direnç olarak çalışınca bir düzeltme gördü. EMA 200 seviyesinin son dört günde iki kere direnç olarak çalışması ise olumlu bir gelişme değil. Ayrıca 0.15 seviyesinden gelen direnç çizgisi 4. denemede de geçilemedi. Sabah saatlerinde tekrar düşeni kırmaya çalışan bir Dogecoin grafiği görüyoruz. Sıkışan grafikte ilk direnç şimdilik 0.077 seviyesi olarak gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bir kapanışla hem EMA 200 seviyesi kırılacak hem de 0.15 seviyesinden gelen düşüş çizgisi kırılmış olacak. En az iki günlük kapanışın ardındansa ilk direnç 0.094 seviyesi ve ardından 0.11 seviyesi geliyor. Haftalık grafikteyse EMA 200 ortalaması 0.091 seviyesine denk gelirken bu seviyenin üzerinde haftalık bir kapanış ile tüm zamanların en yüksek değeri olan 0.70 seviyesi için ihtimaller artar.

Dikkat Edilmesi Gereken Seviyeler ve Umut Veren Gelişme

Tüm bunların yanısıra günlük grafikte geçilemeyen dirençler bir hayli can sıkabilir. Bu kadar olumlu haber akışının olduğu süreçte her ne kadar olumsuz bir süreç geçirmek zor olsa da 0.069 seviyesinin altında günlük bir kapanışla umutlar biraz ertelenebilir. Bu senaryo gerçekleşirse ilk direnç noktası 0.064 seviyesi olur ve yine bu seviyeninde altında kapanışla 0.058 seviyelerinin görülme ihtimali artar.

Bu olumsuz senaryo her ne kadar kötü gözükse de bunun yaşanmaması için güzel bir nedenimiz var. IntoTheBlock analiz sitesinden aldığımız veriye göre Dogecoin aktif cüzdan sayısı son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Son gelişmelerden sonra özellikle 20 Temmuz sonrasında inanılmaz bir trafik artışı söz konusu olmuş durumda.