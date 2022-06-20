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Elon Musk Faktörü: Analist, Haziran Sonu İçin Dogecoin Fiyat Hedefini Açıkladı

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Dogecoin (DOGE) de bekleneni veremedi. Ancak, analistlere göre Elon Musk faktörü, DOGE fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edecek. 
17:00
20 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, Dogecoin (DOGE) de bekleneni veremedi. Ancak, analistlere göre Elon Musk faktörü, DOGE fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Musk, DOGE Tutkusundan Vazgeçmiyor

Dogecoin, yolculuğuna meme coin olarak başladı. DOGE, piyasaya sürüldüğünde, diğer projelerle karşılaştırıldığında akıllı sözleşmeler, NFT’ler veya başka herhangi bir kayda değer bir gelişme sunmadı. Ancak, DOGE hem geçmişte sergilediği performans hem de Elon Musk faktörü sayesinde kripto para piyasasına damgasını vurmayı başardı. Google Trends verilerine göre Dogecoin, Illinois, Hawaii, New Jersey ve Florida da dahil olmak üzere 23 eyalette en çok aranan kripto para oldu olmayı başardı. Dogecoin‘e verdiği destek ve Bitcoin (BTC) yatırımı ile kripto para dünyasın en etkin kişilerinden biri olan Elon Musk, DOGE’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip.

Ünlü milyarder, kripto para piyasasının içinde bulunduğu bu zor zamanlarda Dogecoin’i desteklemeye devam etme sözü verdi. Tesla CEO’su, dün dipten alım yapıp yapmadığını soran bir kullanıcıya cevap bile verdi. Musk, bu kritik soruya ”Evet, Alıyorum” cevabını verdi. Dogecoin Musk’ın açıklamasından sonra %3’ün üzerinde yükseldi. Dünyanın en zengin ismi geçtiğimiz yıl çok sayıda yeni insanın DOGE’ye yatırım yapmasına sebep olmuştu. Elon Musk, SpaceX ve Tesla Inc., kripto para birimi Dogecoin’i desteklemek için bir şantaj planının parçası oldukları iddiasıyla 258 milyar dolarlık davayla karşı karşıya kaldı. Pek çok yatırımcının gelecekte DOGE fiyatının tekrar yükseleceğine inandığı ve fiyatın gerçekten Elon Musk’ın açıklamalarına tepki olarak yükseldiği açık. Bu şu soruyu gündeme getirdi: Dogecoin  satın almaya değer mi? Bu soruyu, Invezz analistlerinden Milko Trajcevski yanıtladı.

 DOGE, Bu Seviyeye Ulaşabilir

Kripto para piyasası toparlanırken, Dogecoin bugün yüzde 6 artış kaydederek 0.060 dolara ulaştı. DOGE, 8 Mayıs 2021’de 0,731578 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs performansını incelediğimizde, 5 Mayıs’ta 0.137 dolar ile en yüksek seviyesine tırmanırken, en düşük seviyesi ise 12 Mayıs’ta 0.07248 dolardı.

Bu, %47’lik bir düşüş anlamına geliyor. Analiste göre, Elon Musk’ın son zamanlardaki desteği ve toparlanma belirtileri ile DOGE’nin Haziran sonunda 0,1 dolara ulaştığını görebiliriz. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden ivme kazanabilmesi için Fed’in faiz artırımlarına ve niceliksel sıkılaştırma para politikasına son vermesi gerekiyor.

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