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Elon Musk, Dogecoin (DOGE) ve Twitter! Yatırımcıları Neler Bekliyor?

Dogecoin ile Twitter'ın ne alakası var? Kısa vadeli fiyat beklentileri neler?
17:50
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların geleneksel finans sistemine alternatif oluşturma iddiasını alaya almak için Dogecoin başlatıldı. Ardından bu şaka Elon Musk’ın da söylediği gibi gerçeğe dönüştü. Bugün ise Dogechain ve diğer çalışmalarla blockchain tabanlı bir ekosistem oluşturma çabaları devam ediyor. Üstelik Dogecoin’in oldukça zengin bir destekçisi var ve bugünlerde büyük bir müjdeye hazırlanıyor.

Dogecoin ve Twitter Satışı

Birçok yatırımcı Twitter’ın Elon Musk’a satışıyla Dogecoin fiyatı arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Twitter satışının iptal olduğu açıklandığında DOGE önemli kayıplar yaşamıştı. Ardından Elon Musk geri adım attı ve uzlaşmaya hazır olduğunu bildiren bir mektup gönderdi. Sonrasında DOGE fiyatının kısa sürede çift haneli yükseldiğini gördük. Peki Twitter satışı Doge fiyatını neden etkiliyor?

Cevap basit, Elon Musk’ın Twitter aracılığıyla Dogecoin’e kullanım alanı oluşturma planları var. Bağışlar, spamla mücadele için DOGE ödülleri ve çok daha fazlası var. Elon Musk, Dogecoin topluluğunun desteğini almak istiyor ve uzun süredir DogeFather unvanını hakkedecek birçok önemli adım attı. Tesla ürünlerinin birçoğu DOGE ile satın alınabiliyor. Fox News dün yaptığı bir haberde içeriden bilgi veren kaynaklara göre satışın 2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

Dogecoin Fiyat Analizi

Geçen hafta 0,054 dibinden gelen toparlanma, Dogecoin’in 20/50 EMA seviyelerine meydan okuma çabalarının temelini oluşturdu. Alıcılar bu dirençlerin üzerinde bir yer edinmeye çalışırken, son birkaç seansta baskılarını artırdı. Bu arada, desenli kırılma DOGE’nin aşırı uzatılmış düşük volatilite aşamasına girmesine yol açtı. Yazı hazırlandığı sırada DOGE fiyatı 0,059 dolardan alıcı buluyordu. Düşüş kanalının alt trend çizgisinden gelen son geri dönüş, alıcıların 0,0585-0,0587 direnç aralığını desteğe çevirmesine yardımcı oldu. Bu arada, 0,0607 dolarlık zirve son on günün en güçlü ralli kesicisiydi.

Son birkaç saat içinde, DOGE’nin çoğu borsadaki fonlama oranı hala pozitif olmakla birlikte hafif bir düşüş eğilimi gösterdi. Bu eğilimin devam etmesi halinde, vadeli işlemler piyasasında azalan bir yükseliş hissiyatı ortaya çıkacaktır.

Dogecoin için şimdilik teknik analizden daha önemli olan şey Elon Musk’ın “Twitter satışı tamamlandı” minvalindeki bir paylaşımı olacak. Muzip milyarder Dogecoin’i Twitter’a entegre ederse hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabiliriz.

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