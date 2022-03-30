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Bu Ülkede Eğitim Ödemeleri İçin Artık Bitcoin ve Bu Altcoinleri Tercih Edecekler

Kriptoların, sektör dışı kullanımı yaygınlaşıyor. Hükümetlerinin de kriptoyu yasallaştırdığı bu ülkede kripto, bir eğitim ödemesi oluyor.
13:45
30 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto para birimlerinin piyasa değeri giderek artıyor ve 2 trilyon dolara kadar ulaştı. Kripto piyasası, artan bir trend haline geliyor. Hükümet ve kurumsal kuruluşlar da bundan geri kalmıyor. Küresel çapta kriptoların kullanımı yaygınlaşıyor ve dolayısıyla benimsenmesi artıyor. Dubai’de bir okul da kriptoları eğitim sektöründe kullanmak için bu adımları atıyor.

Yarının Kripto Girişimcileri İçin

Dubai’de bulunan Citizens School, eğitim ödemelerini Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile alacağını bildirerek Orta Doğu’da bunu yapan ilk okul oluyor. Okul, bu ödemeleri dijital bir yolla aldıkları ücretleri otomatik olarak Arap dirhemine dönüştüren entegrasyon ile kabul etmeyi planlıyor. Dubai’de hali hazırda hükümetçe dijital varlıkların düzenlenmesi yasa olarak kabul edilmiş bulunuyor. Dolayısıyla bu hareket, hem güvenli hem de yasa çerçeveleri içerisinde kriptoların diğer sektörlerde yaygınlaşması için bir teşvik niteliği de taşıyor.

Okulun kurucusu Dr. Adil Alzarooni, kriptoların bir zamanlar sadece deneyimli yatırımcılar arasında bir terim olarak bilindiğini ama artık geleneksel finansal sistemin yeniden şekillenerek buna dönüştüğünü bildiriyor. Alzarooni, dijitalleşmenin daha fazla insan kucakladığını ve kriptoya geçişin yarının girişimcilerini hazırladığını da sözlerine ekliyor.

Dubai’de Kriptolar

Dubai’de kriptoların sektör dışı bir alanda kullanılması bu hamle ile ilk özelliği taşımıyor. Daha önce Dogecoin’den ilham alan ilk kripto burger restoranı Dubai’de fazlasıyla ilgi görüyor. Doge Burger, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, BNB, CRO, XRP, USDT ve hatta SHIB ile ödemeleri kabul ediyor.

Tüm bunların yanı sıra kripto piyasası ölçeklenmeye devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere birçok altcoin bir haftadır toparlanmanın ötesinde yükselişleri ile dikkat çekiyor. Bu yükselişlerle ve fon girişleri ile kripto piyasası, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine tekrardan ulaşıyor.

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