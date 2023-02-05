Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dünyanın Takip Ettiği Stratejist O Altcoin’i İşaret Etti! Hepsinden Daha İyi Durumda!

Dünyanın Takip Ettiği Stratejist O Altcoin’i İşaret Etti! Hepsinden Daha İyi Durumda!

Tüm dünyanın takip ettiği Bloomberg kıdemli makro stratejisti Mike Mcglone yeni yılla beraber tüm dikkatleri tek bir altcoin'in üzerine çekti.
18:00
5 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021’e dönüp baktığımızda kripto paralar adına zirvelerin yaşandığı yıl olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Kasım ayında yaşanan Bitcoin zirvesi bir çok altcoin’in de zirvelerini görmelerini sağlamıştı. Tam o andan sonra kripto paralarda gözle görülür bir çöküş başladı.

2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, Luna olayı ve ardından gelen FTX çöküşü bu durumun kademeli olarak 2023 yılının Ocak ayına kadar devam etmesine sebep oldu. 2023 yılına geldiğimizde ise uzmanlar yükseliş haberleriyle birlikte yorum yapmaya daha iştahlı hale geldiler.

Kıdemli Stratejistten Övgü

Bloomberg kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, kripto piyasasına ve son trendlerine ilişkin yeni bir bakış açısını kamuoyu ile paylaştı. Raporda McGlone, Ethereum için Katman 2 çözümleri konusunda, hiçbir protokolün Polygon’un (MATIC) masaya getirdiği ağ verimliliği türüyle karşılaştırılamayacağını savundu.

Ekonomist, Polygon’un gizlilik ve işlem hızını sağlamak için en son sıfır bilgi teknolojisini kullanarak blok zinciri geliştiricileri için bir işaret haline geldiğini belirtti. McGlone, Ethereum’un Aave ve Uniswap gibi en büyük DeFi platformlarının Polygon’a geçtiğini ve merkezi olmayan uygulamaların toplam sayısının en yakın L2 rakibinin üç katından fazla olduğunu ve Ethereum’un neredeyse yarısı kadar olduğunu belirtiyor.

Polygon Bir Adım Önde Mi?

Ekonomist, Polygon’un gelişim cazibesiyle NFT ve Web3 için bir tür marka haline gelmeyi de başardığını belirtiyor. Dış dünyadan giderek daha fazla şirket yeni dijital ekonomiye giriş yapmak istiyor ve eğer bunu yaparlarsa, bunu yapmaları için sıçrama tahtasını sağlayan en ideal ağ onlar için Polygon olabilir.

Daha önce de yapılan araştırmaya göre, Coca-Cola, Reddit, Starbucks, Meta ve diğerleri geçtiğimiz yıl Polygon aracılığıyla Web3’e giriş yaptı. Polygon (MATIC) fiyat hareketi Polygon’un yerel tokenı MATIC’in fiyat hareketi bu argümanları bir ölçüde doğrulamakta ve yansıtmakta.

Yılın başından bu yana fiyatı %50’den fazla arttı ve bunun beşte biri, yaklaşık %12’si Şubat ayında gerçekleşti. Bu arada, Ethereum karşısında MATIC, 2023’ün başından bu yana neredeyse %15’lik bir büyüme göstermiştir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023