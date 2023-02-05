Tüm dünyanın takip ettiği Bloomberg kıdemli makro stratejisti Mike Mcglone yeni yılla beraber tüm dikkatleri tek bir altcoin'in üzerine çekti.

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2021’e dönüp baktığımızda kripto paralar adına zirvelerin yaşandığı yıl olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Kasım ayında yaşanan Bitcoin zirvesi bir çok altcoin’in de zirvelerini görmelerini sağlamıştı. Tam o andan sonra kripto paralarda gözle görülür bir çöküş başladı.

2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, Luna olayı ve ardından gelen FTX çöküşü bu durumun kademeli olarak 2023 yılının Ocak ayına kadar devam etmesine sebep oldu. 2023 yılına geldiğimizde ise uzmanlar yükseliş haberleriyle birlikte yorum yapmaya daha iştahlı hale geldiler.

Kıdemli Stratejistten Övgü

Bloomberg kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, kripto piyasasına ve son trendlerine ilişkin yeni bir bakış açısını kamuoyu ile paylaştı. Raporda McGlone, Ethereum için Katman 2 çözümleri konusunda, hiçbir protokolün Polygon’un (MATIC) masaya getirdiği ağ verimliliği türüyle karşılaştırılamayacağını savundu.

Ekonomist, Polygon’un gizlilik ve işlem hızını sağlamak için en son sıfır bilgi teknolojisini kullanarak blok zinciri geliştiricileri için bir işaret haline geldiğini belirtti. McGlone, Ethereum’un Aave ve Uniswap gibi en büyük DeFi platformlarının Polygon’a geçtiğini ve merkezi olmayan uygulamaların toplam sayısının en yakın L2 rakibinin üç katından fazla olduğunu ve Ethereum’un neredeyse yarısı kadar olduğunu belirtiyor.

Polygon Bir Adım Önde Mi?

Ekonomist, Polygon’un gelişim cazibesiyle NFT ve Web3 için bir tür marka haline gelmeyi de başardığını belirtiyor. Dış dünyadan giderek daha fazla şirket yeni dijital ekonomiye giriş yapmak istiyor ve eğer bunu yaparlarsa, bunu yapmaları için sıçrama tahtasını sağlayan en ideal ağ onlar için Polygon olabilir.

Daha önce de yapılan araştırmaya göre, Coca-Cola, Reddit, Starbucks, Meta ve diğerleri geçtiğimiz yıl Polygon aracılığıyla Web3’e giriş yaptı. Polygon (MATIC) fiyat hareketi Polygon’un yerel tokenı MATIC’in fiyat hareketi bu argümanları bir ölçüde doğrulamakta ve yansıtmakta.

Yılın başından bu yana fiyatı %50’den fazla arttı ve bunun beşte biri, yaklaşık %12’si Şubat ayında gerçekleşti. Bu arada, Ethereum karşısında MATIC, 2023’ün başından bu yana neredeyse %15’lik bir büyüme göstermiştir.

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