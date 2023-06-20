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Dogecoin (DOGE) fiyatı 5 Haziran’da keskin bir düşüş yaşadı ve bu süreçte önemli bir uzun vadeli destek seviyesinden ayrıldı. Fiyat daha sonra sıçrama yaparken, aşağı yönlü hareketin devam etmesine yol açabilecek çapraz ve yatay dirençle karşılaştı.

Dogecoin Fiyatı Kaç Dolar

Üç günlük zaman diliminde yapılan teknik analiz, DOGE fiyatının Haziran başında 360 günlük yükselen destek hattından çıktığını gösteriyor. Bu tür uzun vadeli yapılardan gelen kırılmalar, önceki trendin sona erdiğini ve diğer yönde yeni bir trendin başladığını gösterir. DOGE söz konusu olduğunda bu, fiyatın yeni ve uzun vadeli bir düşüş hareketine başlamış olabileceği anlamına geliyor olabilir.

Sıçramaya rağmen, RSI düşüş eğilimi gösteriyor. RSI, trader’lar tarafından bir piyasanın aşırı alım veya aşırı satım olup olmadığını değerlendirmek ve bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceğini veya satılıp satılmayacağını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesi olarak tanımlanır.

50’nin üzerindeki göstergeler ve yukarı yönlü bir trend boğaların hala avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar bunun tersini gösterir. Gösterge 50’nin altında ve düşüyor, bu da düşüş eğiliminin bir işareti olabilir.

En büyük Dogecoin savunucularından biri olan Elon Musk’ın içeriden insider bilgi davasıyla karşı karşıya olduğunu da belirtmek gerekir. Dahası, kilit davacılarından biri davadan çekilmek için bir dilekçe vermişti. Dogecoin yazının yazıldığı saat itibariyle ise 0.06161 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOGE Fiyat Tahmini

Günlük zaman dilimine daha yakından bakıldığında, 3 günlük zaman diliminin düşüş eğilimi yineleniyor. Bunun ana nedenleri Dogecoin fiyat hareketi ve RSI ile ilgilidir. 3 Nisan’dan bu yana DOGE fiyatı azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Daha yakın zamanda, bu hat 10 Haziran’da reddedilmeye neden oldu.

DOGE fiyatı daha sonra sıçrama yapsa da, hala 0,065 dolarlık direnç alanı ve direnç çizgisi (kırmızı daire) tarafından oluşturulan direnç seviyelerinin birleşiminin altında işlem görüyor. Dolayısıyla, fiyat kırılana kadar trend düşüş olarak kabul ediliyor.

Azalan direnç çizgisinin yanı sıra RSI da azalan bir trend çizgisini (kırmızı çizgi) takip ediyor. Dolayısıyla, fiyat kırılana kadar trend düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Başka bir ret meydana gelirse, DOGE fiyatı 0,050 dolara düşebilir.

Bu düşüş DOGE fiyat tahminine rağmen, direnç çizgisinin üzerinde bir kırılma, en azından kısa vadeli eğilimin yükseliş olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda fiyat bir sonraki dirence yani 0,073 dolara yükselebilir.