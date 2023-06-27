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  •   Dogecoin’de Tam 9.5 Yıllık Bekleyiş Son Buldu! Sessiz ve Derinden Yaşanan Hareket Ne Anlama Geliyor?

Dogecoin’de Tam 9.5 Yıllık Bekleyiş Son Buldu! Sessiz ve Derinden Yaşanan Hareket Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • Dogecoin'de uzun süredir hareketsiz kalan bir adresin uyandığı tespit edildi.
  • Uyanan adresin içinde 2.002.447 DOGE token bulunuyor.
  • Dogecoin'in fiyatında son günlerde hafif bir artış yaşandığı görüldü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:40
27 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar denildiğinde akla gelen coin’lerin başında gelen Dogecoin için yeni bir dönüm noktası yaşanıyor olabilir. Neredeyse on yıl önce inaktif hale gelen bir Dogecoin (DOGE) adresi uyandırıldı ve toplulukta satış şüphesi uyandırdı.

Dogecoin Satışı Olasılıkları

Cüzdan faaliyetlerine ilişkin bilgiler, Dogecoin adresinin gerçekten de son 9,5 yıldır hareketsiz olduğunu ortaya koyan kripto analiz protokolü Whale Alert tarafından sağlandı. Cüzdanda yaklaşık 131.178 dolar değerinde toplam 2.002.447 DOGE token bulunmaktaydı.

Kripto adreslerinin hareketsiz kalmasının asıl nedeni bilinmemekte olup hepsi göz ardı edilemeyecek birçok fikri barındırmakta. Daha savunulabilir varsayımlardan biri, adres sahiplerinin token’ları erken tarihte aldıkları ve fiyatın yıllar içinde yükselmesini sağlamak için HODLed yaptıkları olarak kabul edilir.

Bu adresin hareketsiz kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda, sahibi muhtemelen Billy Markus’un 2013 yılında ilk memecoin’i piyasaya sürmesinden aylar sonra bu token’ları satın almıştı. CoinMarketCap verilerine göre o dönemde token fiyatı hala çok düşüktü ve Kasım 2014 itibariyle token başına 0,0002114 dolar fiyat baz alındığında 2 milyon DOGE tokenı yaklaşık 424 dolar değerinde olabilir.

Bu HODL varsayımı doğru çıkarsa, yeniden dirilen adres muazzam bir kâr elde edecek ve bu nedenle yapılabilecek olası bir satış hareketi konusunda da adres sahibini cesaretlendirebilir.

Dogecoin Fiyatı Son Durum

Uyuyan Balina adreslerinin yeniden uyanması nadir görülen bir durum değildir ve genellikle kripto para biriminin mevcut fiyat hareketi için bir tehdit oluşturmazlar. Dogecoin’in piyasa değerinin şu anda 9 milyar dolara sabitlendiği göz önüne alındığında, söz konusu DOGE token’ların küçük dolar eşdeğeri, kripto paranın fiyat hareketini etkileyecek kadar büyük değil.

Birkaç saat önce paylaşılan yeniden uyanış güncellemesiyle birlikte Dogecoin’in fiyatında belirgin bir canlanma görüldü. Bu yazının yazıldığı sırada, kripto para birimi son 24 saat içinde %1,24 artışla 0,06544 dolar spot fiyattan işlem görüyordu.

Bugüne kadarki bir haftalık dönemde Dogecoin, istikrarlı bireysel alımının bir göstergesi olarak %6,15’lik bir büyüme kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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