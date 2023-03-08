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Dogecoin’de (DOGE) Kritik Sinyaller: On-chain Verileri, Hangi Yöne İşaret Ediyor?

IntoTheBlock'un verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 654.700.000 dolar değerinde DOGE transferi gerçekleştirildi.
14:57
8 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analitik firması IntoTheBlock’un paylaştığı verilere göre portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde güncel fiyatlar ile 654.700.000 dolar değerinde Dogecoin (DOGE) transferi gerçekleştirdi.

IntoTheBlock, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto ve on-chain veri analizi platformu IntoTheBlock, paylaştığı blog gönderisinde portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin son dönemlerde gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para transferlerine ilişkin verileri sıraladı ve kripto para yatırımcılarını uyardı. IntoTheBlock’un verilerine göre bu adresler, son 1 hafta içerisinde güncel fiyatlar ile farklı adreslere toplamda 654.700.000 dolar değerinde Dogecoin (DOGE) transferi gerçekleştirdi.

Son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret eden kripto para analistleri, kripto para borsalarındaki kripto varlık girişlerindeki artışın devam etmesi durumunda kripto para piyasasında yeni bir düşüş dalgası başlayabileceğini öne sürerek kripto para yatırımcılarına çeşitli uyarılarda bulundu.

Piyasadaki Düşüş İvmesi Devam Ediyor

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne %2’ye varan değer kayıpları ile başladı ve 22.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.555 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre gün içerisindeki düşüşün ardından 20 milyar dolarlık bir kayıp ile 1 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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