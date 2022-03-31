Billy Markus, yakın zamanda yayınlanan bir dizi tweet'te Shiba Inu'nun metaverse projesini sert bir dille eleştirdi.

Lider şaka para birimi Dogecoin‘in (DOGE) kurucu ortağı Billy Markus, yakın zamanda yayınlanan bir dizi tweet’te Shiba Inu‘nun metaverse projesinde bir tokat attı.

Billy Markus, Shiba Inu’nun Metaverse Projesini Eleştirdi

Tesla CEO’su Elon Musk ile sık sık etkileşimleri nedeniyle Twitter’da öne çıkan yazılım geliştiricisi, Ethereum ile sahte arazi satmanın kripto para biriminin faydasını artırmayacağını dile getirdi.

CoinTürk tarafından bildirildiği üzere Shiba Inu, ilk olarak Şubat ayı başlarında duyurulan metaverse projesinin ayrıntılarını açıkladı. SHIB geliştiricileri tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada 10.000’den fazla arsa satışa sunulacağı belirtildi.

Ekip ayrıca, nötr bir kripto para birimi olduğundan dolayı fiyatlandırma için Ethereum‘u (ETH) seçtiğini dile getirdi.

Bu açıklamalar üzerine Billy Markus, metaverse projesinin sadece daha fazla para kazanmak isteyen geliştiriciler için geliştirildiğini iddia etti. Markus ayrıca, proje ekibinin sahte arazi satarak potansiyel olarak 300 milyon dolar toplayabileceklerini belirtti.

Dogecoin kurucu ortağı ayrıca, menkul kıymet düzenleyicilerinin Shiba Inu ekibinin arazi sahiplerinin pasif gelir elde etmesine izin verme planına itiraz edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Shiba Inu’nun Metaverse projesini eleştiren tek kişi Billy Markus değildi. Öyle ki deneyimli kripto para birimi analisti Alex Krüger, metaverse arazisinin aslında aşırı ve aşırı pahalı olduğunu, çünkü sonsuz miktarlarda üretilebileceğini iddia ediyor.

Dijital arazinin değerini değerlendirirken yatırımcıların gerçek dünyadaki zihinsel modelleri kullanması gerektiğine inanıyor.

Uzun Süredir Devam Eden Rekabet

Başlangıçta kendisini bir “Dogecoin katili” olarak konumlandıran Shiba Inu, geçtiğimiz Ekim ayında orijinal şaka para birimi Dogecoin’in piyasa değerini kısaca devirmeyi başardı.

Kasım ayında Markus, Shiba Inu topluluğunu kendisini taciz etmekle suçladı ve üyelerinden spam mesajlarına boğulduktan sonra onu rahat bırakmalarını istedi. Dogecoin kurucu ortağı, rakip meme token’ıyla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca belirtti.