  Dogecoin (DOGE) Detaylı Fiyat Rehberi: Meme Token Satış Baskısıyla Karşılaşabilir!

Dogecoin (DOGE) boğaları, fiyatın talep bölgesine düşüşün ardından 28 Eylül’de bir yükseliş başlattı. Popüler meme token’da 0,063 dolarlık yerel direnç aşıldı ancak ayılar son 24 saat içinde hızlı bir geri çekilmeyi başardı.

DOGE’de Metrikler Düşüşte!

Dogecoin’in 17 Eylül tarihli daha önceki bir analizinde, 0,06 doların güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirtilmişti. Rapor, yükseliş eğilimi gösteren Bitcoin‘in (BTC) DOGE’nin 0,064 dolar ve üstüne doğru yükselişini görebileceğini vurgulamıştı. Ancak DOGE ayıları son iki gün içinde dayanıklılıklarını kanıtladı.

Dört saatlik grafikteki göreceli güç endeksi (RSI) nötr 50’nin altına geriledi ve düşüş momentumu kendini göstermeye başladı. 1 Ekim’deki en düşük seviye olan 0,0617 dolar aşıldığında piyasa yapısı da düşüş eğilimindeydi.

Yön hareketi endeksi (DMI), her ikisi de 20 işaretinin üzerinde olan -DI ve ortalama yön endeksi (ADX) ile güçlü bir düşüş eğiliminin devam ettiğinin sinyalini verdi. Birlikte ele alındığında göstergeler ve fiyat hareketi, satıcıların son saatlerdeki gücünün altını çizdi.

Dogecoin’de Bitcoin’in Baskısı!

Bir günlük grafikte meme token’da sağlam bir trendden yoksundu ve 10 Eylül tarihinden bu yana 0,06-0,0635 dolar aralığında hareket etti. Dolayısıyla uzmanlara göre alıcılar 0,06 dolar seviyesinde veya 0,064 dolarlık direnci aşan bir kırılma üzerine long pozisyona girebilirler. Dogecoin, Bitcoin’in 28,5 bin dolarlık yükseliş momentumunu tersine çevirmesinden yalnızca birkaç saat önce 0,0642 dolar seviyesinden reddedildi. BTC’nin geri çekilmesi, DOGE de dahil olmak üzere altcoinlerin arkasındaki düşüş baskısını güçlendirdi.

Bu durum 2 Ekim’de fiyatların 0,064 dolar seviyesinden düşmesiyle açık pozisyondaki (OI) düşüşe de yansıdı. Düşen OI ve fiyatlar uzun pozisyonların ve düşüş eğiliminin cesaretini kırdığını gösterdi. Ek olarak spot kümülatif hacim deltası (CVD) da son 24 saatte bir düşüş yaşadı.

Sonuç olarak Dogecoin 28 Eylül’de 0.063 dolarlık direnci aşsa da, son 24 saatte ayılar hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Uzmanlara göre teknik göstergeler düşüş eğilimini işaret ediyor, Bitcoin’in geri çekilmesi DOGE’nin performansını olumsuz etkiliyor ve açık pozisyonlardaki düşüş devam ediyor.