DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi?

Kripto para piyasası, Wall Street açılışı ile birlikte başlayan düşüşün etkilerinden kurtulmaya devam ediyor. Gün içerisinde 35.000 seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, yazının yazıldığı sırada 35.043 dolardan işlem görüyordu. Bu durumdan elbette birçok altcoin de olumsuz yönde etkilendi ancak altcoin piyasasında da alımlar artmaya başladı. Peki Dogecoin cephesinde neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Grafik Analizi

Günlük Dogecoin grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı daralan kama formasyonu oluyor. Mart ayından beri devam eden süreçte birçok yatırımcıya rehber olan yapıda son olarak DOGE fiyatı direnç çizgisine temas ettikten dar bir alanda sıkıştı. Bu durum özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinde yaşandığı için DOGE açısından olumsuz bir senaryoya işaret edebilir.

DOGE için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06719 / 0,06449 ve 0,06163 dolar seviyeleridir. Bu destekler altında herhangi bir olumsuz senaryodan bahsetmek her ne kadar zor olsa da özellikle 0,06163 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışı ile destek çizgisine bir temas beklenebilir.

DOGE için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06820 / 0,07260 ve 0,07720 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,07260 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi daralan kama formasyonunda yukarı yönlü bir kırılımı tetikleyecektir ve bu durum DOGE yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

DOGE/ETH Grafik Analizi

DOGE cephesinde dikkat çeken bir diğer grafik DOGE/ETH paritesi oluyor. Ağustos ayından beri gelen destek çizgisi burada önemli bir güç kazanımına işaret ediyor ve buna göre yakın zamanda yaşanabilecek olumlu haber akışı Dogecoin’in Ethereum karşısında değer kazanmasına neden olabilir. Ayrıca son dönemde EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin direnç görevi görmesi paritenin baskılanmasına neden oluyor.

DOGE/ETH paritesinde dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,0000375 / 0,0000370 ve 0,0000360 seviyeleri. Özellikle 0,0000360 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi paritede bir düşüşün fitini ateşleyebilir ve bu durum Ethereum’un DOGE karşısında değer kazanmasına neden olur.

DOGE/ETH paritesinde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,0000390 / 0,0000395 ve 0,0000398 seviyeleridir. Özellikle 0,0000395 seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 200 seviyesinin de üstüne çıkılmasıyla paritede bir yükselişin ivme kazanmasını sağlar ve bu durum DOGE’un ETH karşısında değer kazanmasına neden olur.