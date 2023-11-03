f DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi? › COINTURK

DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi?

Özet

  • Bugünde Bitcoin önderliğinde kripto para piyasasında yaşanan düşüş damga vurdu.
  • Dogecoin günlük grafikte oluşan kama formasyonu dikkat çekiyor.
  • DOGE, formasyon direnç seviyesine temasının ardından değer kaybediyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
01:00
3 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para piyasası, Wall Street açılışı ile birlikte başlayan düşüşün etkilerinden kurtulmaya devam ediyor. Gün içerisinde 35.000 seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, yazının yazıldığı sırada 35.043 dolardan işlem görüyordu. Bu durumdan elbette birçok altcoin de olumsuz yönde etkilendi ancak altcoin piyasasında da alımlar artmaya başladı. Peki Dogecoin cephesinde neler yaşanıyor? Birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Grafik Analizi

Günlük Dogecoin grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı daralan kama formasyonu oluyor. Mart ayından beri devam eden süreçte birçok yatırımcıya rehber olan yapıda son olarak DOGE fiyatı direnç çizgisine temas ettikten dar bir alanda sıkıştı. Bu durum özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinde yaşandığı için DOGE açısından olumsuz bir senaryoya işaret edebilir.

DOGE için dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06719 / 0,06449 ve 0,06163 dolar seviyeleridir. Bu destekler altında herhangi bir olumsuz senaryodan bahsetmek her ne kadar zor olsa da özellikle 0,06163 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışı ile destek çizgisine bir temas beklenebilir.

DOGE için takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06820 / 0,07260 ve 0,07720 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,07260 dolar seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi daralan kama formasyonunda yukarı yönlü bir kırılımı tetikleyecektir ve bu durum DOGE yükselişinin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

DOGE/ETH Grafik Analizi

DOGE cephesinde dikkat çeken bir diğer grafik DOGE/ETH paritesi oluyor. Ağustos ayından beri gelen destek çizgisi burada önemli bir güç kazanımına işaret ediyor ve buna göre yakın zamanda yaşanabilecek olumlu haber akışı Dogecoin’in Ethereum karşısında değer kazanmasına neden olabilir. Ayrıca son dönemde EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin direnç görevi görmesi paritenin baskılanmasına neden oluyor.

DOGE/ETH paritesinde dikkat çeken destek seviyeleri sırasıyla; 0,0000375 / 0,0000370 ve 0,0000360 seviyeleri. Özellikle 0,0000360 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi paritede bir düşüşün fitini ateşleyebilir ve bu durum Ethereum’un DOGE karşısında değer kazanmasına neden olur.

DOGE/ETH paritesinde takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,0000390 / 0,0000395 ve 0,0000398 seviyeleridir. Özellikle 0,0000395 seviyesinin üstünde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi EMA 200 seviyesinin de üstüne çıkılmasıyla paritede bir yükselişin ivme kazanmasını sağlar ve bu durum DOGE’un ETH karşısında değer kazanmasına neden olur.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Güncel Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri Ne Diyor?
Güncel Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahminleri Ne Diyor?
DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi?
DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: DOGE Fiyatı Artacak mı?
DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi?
DOGE/ETH Paritesinde Dikkat Çeken Oluşum: Dogecoin Yükselişi Devam Edecek mi?
Tecrübeli Analist Sevilen Altcoin İçin Alarm Verdi: Düşüş Kaçınılmaz!
Tecrübeli Analist Sevilen Altcoin İçin Alarm Verdi: Düşüş Kaçınılmaz!
Dogecoin (DOGE) 1 Haftada Kaç Dolar Olur? Kripto Paralar Son Durum
Dogecoin (DOGE) 1 Haftada Kaç Dolar Olur? Kripto Paralar Son Durum
900 Gün Sonra Dogecoin Başardı! Ünlü Yorumcunun DOGE Tahmini
900 Gün Sonra Dogecoin Başardı! Ünlü Yorumcunun DOGE Tahmini
Ralli Sahnesi Sırası Onda Olabilir! Dev Altcoin’de Büyük Kırılım Heyecanı!
Ralli Sahnesi Sırası Onda Olabilir! Dev Altcoin’de Büyük Kırılım Heyecanı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023