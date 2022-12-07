Elon Musk beklenen şeyi yapacak mı? Doge topluluğu bu sefer yeni bir taleple gündeme geldi.

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Piyasa değerine göre en büyük ve kripto paralardaki en eski meme token Dogecoin (DOGE) üstelik Elon Musk gibi bir destekçisi var. Twitter’ın Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte yeniden gündemde üst sıralara çıkan DOGE bugünlerde önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Doge topluluğu çağrıda bulundu.

Dogecoin (DOGE)

Twitter’ın satın alınmasıyla birlikte kısa sürede %100 oranında değerlenen meme coin kralı bugünlerde farklı bir konuyla gündemde. Dogecoin ordusu, değişken piyasa ortamında kripto para birimine destek vermeye devam ediyor. Elon Musk’ın DOGE topluluğuna verdiği büyük destek sayesinde, ortam uzun vadede yükselişini sürdürüyor. Bu bağlamda, güçlü DOGE destekçileri Twitter’da Dogecoin’in yanına bir emoji eklenmesi çağrısında bulunuyor.

Bitcoin, BNB ve TRX gibi bazı kripto paraları Twitter da başında “#” olacak şekilde paylaştığınızda ilgili kripto paraların logosu geliyor. Bu bazıları için önemli, bazıları için önemsiz bir ayrıcalıktır. Ancak Dogecoin topluluğu, Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra artık bunun olması gerektiğine inanıyor.

Elon Musk ve Dogecoin

Elon Musk’ın Twitter’daki işlerin başına geçmesiyle Dogecoin emojisi pekâlâ bir olasılık olabilir. Tesla CEO’su şirketi devraldığından beri, politika kararları ve işten çıkarmalar açısından önemli değişiklikler oldu. Bir kripto meraklısı olan Doge Dillionaire, emoji talebi üzerine defalarca tweet atıyor. En son tweet’te şöyle yazıyordu,

“Hey Elon Musk, lütfen #Doge’a bir emoji ekleyebilir misin?”

Fakat tüm bu talepler Musk tarafından cevaplandırılmadı ve DOGE fiyatı Bitcoin’in yaşadığı satışların bir sonucu olarak ciddi anlamda düşmeye başladı. Genel olarak altcoinlerde BTC düşüşüyle başlayan erimeler görüldü. Son zamanlarda memecoin fiyatı, Twitter’ın kendi ‘Twitter Coin’ini piyasaya sürdüğü spekülasyonları üzerine yükseldi. Musk’ın devam eden Twitter rampası için planları arasında bir para kazanma aracına sahip olma önerisi var. Ancak Twitter’ı satın almadan önce yaptığı öneriler şimdilik unutulmuş gibi görünüyor.

Yine de Musk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Twitter Space yayınında “Dogecoin Ay’a” diyerek konuşmaya başladı. Yani Dogecoin’i unutmuş değil, belki de sadece doğru zamanı bekliyordur.