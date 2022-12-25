Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler heyecan yaratıyor.

Yakım Oranı, Yüzde 650 Arttı!

Terra Classic topluluğu toplam arzı azaltmak için elinden geleni yaparken, bu süreçte en önemli faktör ise yakımların ivme kazanması. Güncel verilere göre, son 24 saatte 20,9 milyon LUNC yakıldı. LUNC, ayrıca son zamanlardaki rallisi ile ile 100 token arasında dikkat çekmeyi başardı. Önde gelen kripto para fenomeni Crypto King tarafından işletilen ‘Burn and Build’ isimli doğrulayıcı düğümü, son 24 saat içinde toplam LUNC yakma işlemlerinin %95’inden fazlasını gerçekleştirdi. Platform, tek bir işlemde 20 milyon token yaktı. Crypto King’e göre büyük oranda yakımlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Cuma günü bir tweet’te ünlü isim “20 milyon LUNC yakıldı. Devamı gelecek” ifadesini kullandı.

Uzman ayrıca yakım işlemine bir Terra Finder bağlantısı paylaşarak kanıt sundu. Crypto King, LUNC yakımları yaptığını iddia eden diğer platformları da kanıt sunmaya davet etti. Platform şu ana kadar 21 milyon token yaktı. Crypto King ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar Burn and Build doğrulayıcı düğümünden elde edeceği tüm kârın %100’ünü yakmayı planladığını açıkladı. Bu uygulamanın ne kadar süre devam edeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Daha önce bildirildiği gibi, diğer bir ünlü fenomen Classy Crypto bu hafta benzer bir uygulama gerçekleştirdi.

White Paper ve Yeni Takım!

Bağımsız Terra onaylayıcıları, yakım kampanyalarına katkıda bulunarak, LUNC yakım işlemlerine dahil oluyor. Sonuç olarak, LUNC DAO ve Allnodes dahil olmak üzere birkaç doğrulayıcı yakım oranı açısından listede ilk10 arasında. LUNC’un fiyatı Perşembe günü, Binance’ın ikinci tur LUNA airdrop’una ilişkin raporların ve Coinbase tarafından yapılan LUNC alımına ilişkin söylentilerin ortaya çıkmasıyla ivme kazandı. LUNC, an itibariyle 0,0001444 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, yeni Terra Classic Layer 1 ekibi tarafından yayınlanan teklif, LUNC’nin son rallisinde rol oynamış olabilir.

“Joint L1 Task Force” olarak adlandırılan Terra Classic ekibinin önümüzdeki üç ay için projelerini özetleyen bir teklif yayınladı. Ekip, bu süre içinde temel yükseltmeleri gerçekleştirmek için sözleşme yapılacağını kaydetti. Yeni ekip, en ünlü Edward Kim ve Zaradar tarafından yönetiliyor. TerraCVita, LUNC’un piyasa değerini 40 milyar dolara çıkarmaya nasıl yardımcı olmayı planladıklarını gösteren White Paper!’ı yayınladı. LUNC’un piyasa değeri an itibariyle 858 milyon dolar civarında. CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Terra Classic için iyimser bir tablo çiziyor. Topluluk, 31 Aralık’ta LUNC’un 0,0002582 dolardan işlem göreceğini iddia ediyor. Şimdiye kadar ankette 1.356 katılımcı oy kullandı. Bu, % 64’lük bir artış anlamına geliyor.