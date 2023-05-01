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Dikkat! Hackerlar En Çok Bu Altcoin Ekosistemini Hedef Aldı! Milyonlarca Dolar Çalındı!

Blockchain güvenlik ve denetim şirketi CertiK, Nisan ayı boyunca kripto para sektöründe yaşanan hack saldırılarının özetinin yer aldığı son raporunu yayımladı.
16:30
1 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain güvenlik ve denetim şirketi CertiK‘in yayımladığı rapora göre, Nisan ayında kripto para sektöründeki güvenlik açıklarından faydalanarak gerçekleştirilen saldırılarda çok az bir düşüş belirtisi görüldü ve ay boyunca kripto para projelerinden ve yatırımcılardan 103 milyon doların üzerinde fon çalındı.

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Blockchain güvenlik ve denetim şirketi CertiK, 30 Nisan’da ay boyunca kripto para sektöründe yaşanan hack saldırılarının özetinin yer aldığı bir rapor yayımladı. Rapora göre ay boyunca hack saldırılarında toplamda 103.7 milyon dolar değerinde fon kaybedildi. Bu kayıpla birlikte yılın başından bu yana kripto para sektörünü hedef alan hack saldırılarında toplamda 429.7 milyon dolarlık kayıp verilmiş oldu.

Nisan ayı özellikle 3 Nisan’da birden fazla MEV ticaret botlarının hack’lenmesi sonucunda 25.4 milyon dolar, kripto para borsası Bitrue’a ait sıcak cüzdanın hack’lenmesiyle 22 milyon dolar ve Güney Koreli kripto para borsası GDAC’in hack’lenmesiyle 13 milyon doların çalınması gibi büyük kripto para hack’lerinin gölgesinde tamamlandı.

CertiK’e göre, ay boyunca kripto para sektörünü ve DeFi‘yi hedef alan hack saldırıları nedeniyle kaybedilen fon miktarı toplamda 74.5 milyon dolar olarak kaydedildi ve yılın ilk dört ayındaki DeFi’yi hedef alan hack saldırılarında kaybedilen toplam fon miktarı olan 145 milyon doların yaklaşık yarısına ulaşıldı. Ay içinde bir hacker’ın 13 Nisan’da eski bir akıllı sözleşmeyi hack’lemesinin ardından Yearn Finance liderliğindeki flash loan saldırılarında ise ayrıca yaklaşık 20 milyon dolar değerinde fon çalındı.

Exit Scam Saldırıları Tam Gaz Devam Etti

Blockchain güvenlik ve denetim şirketi, bir hack saldırısı türü olan exit scam nedeniyle ay boyunca kaybedilen toplam fon miktarının 9.4 milyon dolara ulaştığını ve ayın en büyük exit scam saldırısının 2.7 milyon dolarlık kayıpla sonuçlanan merkeziyetsiz kripto para borsası Merlin’de gerçekleştirildiğini bildirdi. Merlin’i hedef alan exit scam saldırısının CertiK’in protokolü denetlemesinden ve merkezileşme sorunları konusunda uyarıda bulunmasından hemen sonra yaşanması ise tartışma konusu oldu.

Öte yandan Rekt’in sağladığı verilere göre Nisan ayı boyunca kripto para sektörünü hedef alan 50’den fazla saldırı oldu. Bunların büyük bir kısmını köpek temalı altcoin rug pull’ları oluşturdu.

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