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Kripto para sektörü kriz üstüne kriz yaşarken, kıdemli bir analist altcoin piyasasına dair önemli tahminlerde bulundu.

Ethereum, Kritik Eşikte!

Yakından takip edilen bir kripto para stratejisti, Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) hakkındaki görüşünü güncellerken, Ethereum yatırımcılarını lider altcoin’in başka bir büyük satış olayına tanık olabileceği konusunda uyarıyor. Yeni bir strateji oturumunda, piyasada DonAlt olarak bilinen analist, Ethereum’un 1.120 ile 1.200 dolar arasında dar bir aralıkta işlem gördüğünü söyledi. Analiste göre, dar işlem aralığı, Ethereum önemli yeni dipler görmeden önceki son destek seviyesi olabilir.

Analiste göre, şu anda, ETH sınırda. Destek ve direnç arasında yer alıyor. Eğer ETH 1.200 doların atına düşerse, büyük kayıplar görebiliriz. ETH, gün içinde hafif bir düşüşle an itibariyle 1.212 dolardan el değiştiriyor. Analist ayrıca XRP fiyatımı da yakından izliyor. DonAlt önemli bir direnç seviyesini aşmayı başarırsa, XRP’nin potansiyel olarak toparlanabileceğini söylüyor. Uzmana göre,0,38 dolar seviyesi korunmalı. Bir sonraki direnç eviyesi ise 0,40 dolar. Eğer, XRP bu seviyenin altına düşerse, analist düşüşün derinleşeceğini belirtiyor. XRP’nin ivme kazanabilmesi için 0.40 dolara çıkması gerek. XRP, an itibariyle 0,39 dolardan işlem görüyor.

Litecoin, Yeni Zirvelere Çıkabilir!

DonAlt ayrıca, son yedi günde yaklaşık %27 artış gösteren eşler arası ödeme ağı Litecoin’i de (LTC) inceliyor. DonAlt, LTC çok aylık bir aralığı geçtikten sonra Litecoin’de iyimser bir tablo çizmeye başladığını söyledi. Analiste göre, 80 dolarlık alan ilginç bir alan. Bu, aynı zamanda bir sonraki direnç seviyesi. Uzman bu seviyenin geçilmesi durumunda LTC’nin büyük oranda değer kazanacağını öngörüyor. Analist, daha önce Litecoin‘in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 400 doları aşacağını iddia etmişti.

Efsane analist LTC’nin bu hedefe Mayıs 2022’de ulaşabileceğini vurguluyor. Uzman LTC’nin öncelikle mevcut değerinden %156 oranında artarak 160 ila 200 dolar aralığına ulaşacağını tahmin ediyor. Litecoin son bir haftada %22’den fazla artışla an itibariyle 78.08 dolardan işlem görüyor. Analist yaptığı açıklamada ”100 dolardan satış yapmayı düşünmüyorum. LTC, 160 ila 200 dolar arasına çıkacak. Daha sonra 300 ila 400 doları hedeflemesi mümkün. LTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngörebiliyorum” açıklamasını yapmıştı.