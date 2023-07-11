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CoinShares’in 10 Temmuz’da yayınladığı bir rapora göre, art arda üçüncü hafta pozitif dijital varlık girişleri, piyasa için önceki dokuz haftalık çıkışları tamamen düzeltti.

BTC Lider!

Bu haftaki girişler 136 milyon dolar olarak kaydedildi. Bitcoin (BTC) fonları, girişlerin %98’inin BTC’ye gelmesiyle pozisyonunu koruma eğilimini sürdürdü. Diğer %2 çoğunlukla Ethereum (ETH), çok varlıklı token’lar ve birkaç altcoin ile geldi. Dijital varlık çıkışlarının girişleri geride bıraktığı dokuz haftanın ardından, art arda üçüncü pozitif hareket haftası, mevcut serinin toplamını 470 milyon dolara çıkardı.

CoinShares’e göre bu toplam, önceki çıkış serisini tamamen düzeltiyor. Bitcoin girişleri, önceki iki yılda yılın en yüksek seviyelerini gördükten sonra geçen hafta yavaşlama belirtisi göstermedi. Elde edilen verilere göre, geçen hafta BTC girişi 123 milyon dolardı. Bu hafta 10 milyon dolar ekleyerek yalnızca BTC için iki haftalık giriş akışını 256 milyon dolara çıkardı.

Bu durum toplam pazar payını geçen haftaki %51,46’dan 11 Temmuz itibarıyla bildirilen %51,66’ya çıkararak Bitcoin’in kripto pazarındaki hakimiyetini sürdürüyor. Hodler’lar için bir başka iyi haber de, Blockchain hisse senedi girişlerinin yılın en yüksek seviyesi olan 15 milyon dolara ulaşması. CoinShares’e göre bu, geçen haftaki 6.8 milyon doları ikiye katladı ve dokuz haftalık bir çıkış serisi yakaladı.

Kripto Paralarda Mevsimsel Döngü!

Bununla birlikte, genel likidite düşmüş gibi göründüğü için ufukta bir miktar denge belirtisi olabilir. Rapora göre ticaret hacmi, Temmuz ve Ağustos aylarında düşük likidite gören önceki yıllardaki döngüleri taklit ederek “mevsimsel bir düşük seviyeye” ulaştı. Girişlerle ilgili devam eden olumlu haberlere rağmen bazı yatırımcılar net bir trend olmamasından rahatsız olabilir.

Bir veya daha fazla şirketin sonunda ABD hükümetinden BTC’yi spot borsa yatırım fonu olarak sunma yetkisi alacağı beklentisinin yarattığı olumlu duygu, süreç uzadıkça azalıyor olabilir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance ve Coinbase’e karşı devam eden davası mahkemelerin nasıl karar vereceğine dair net bir işaret olmadan devam ettiğinden, bir belirsizlik havası da var olmaya devam ediyor.