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Binance borsasının yerel kripto para birimi Binance Coin (BNB), piyasanın son kırmızı günlerine rağmen 300 doların üzerinde kalmayı başarmış olabilir. Ancak, gösterilen direnç BNB’nin yükseliş için en iyi konumda olduğunun bir kanıtı olmayabilir.

Santiment’e göre, coin’in Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranı 20 Mayıs’tan bu yana artıyor. Yazım zamanında bu oran %7,211 idi.

BNB’nin Geleceği Ne Durumda?

Genellikle bir makro osilatör olarak görülen MVRV oranı, bir varlığın mevcut fiyatı ile elde edilen ortalama fiyat arasındaki oranı gösterirken, varlığın ne kadar aşırı değerli veya düşük değerli olduğuna işaret eder.

Oran arttığında, piyasa döngüsüne bağlı olarak yatırımcıların satış yapma isteği gösterdiği anlamına gelir. BNB’de durum böyle olduğu için, artış değerin daha da düşmesine yol açma potansiyeline sahipti.

Sonuç olarak, tüccarlar BNB fiyat hareketi konusunda kayıtsız görünüyor, fonlama oranı ortaya çıktı. Bu yazının yazıldığı sırada BNB fonlama oranı %0 seviyesindeydi. Bu nötr durum, uzun ve kısa pozisyon alanların vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerini açık tutmak için birbirlerine ödeme yapmakla ilgilenmemelerini açıklıyor.

Türev piyasa faaliyetlerinin bir başka değerlendirmesi, MVRV oranının artmaya başlamasıyla aynı dönemde Açık Faiz’in (OI) azaldığını gösterdi. OI, bir madeni parayla ilgili sözleşmelere yatırılan para miktarını ölçer.

Dolayısıyla, OI’deki düşüş hem alıcıların hem de satıcıların aktif olarak pozisyonlarını kapattığını göstermektedir. Eğer tam tersi olsaydı, o zaman tüccarların potansiyel kazançlar için BNB fiyat hareketine atladıkları anlamına gelirdi.

BNB’de Durgunluk Var

Coin’e yönelik ortalama duyarlılık son iki hafta içinde hafif bir artış gösterse de negatif bölgeden çıkmayı başaramadı. Bu yazı itibariyle, zincir üzerindeki veriler BNB’nin ağırlıklı hissiyatının -1,05 olduğunu gösterdi. Ağırlıklı duyarlılık, sosyal ağlardaki olumlu ve olumsuz yorumları dikkate alır.

Dolayısıyla, metrik sıfır orta noktasının üzerinde olduğunda, varlık etrafındaki algının çoğunlukla olumlu olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, kırmızı bölgede kalma, daha geniş piyasanın BNB’nin kısa vadeli fiyat hareketi konusunda iyimser olmadığını gösteriyor olabilir.

Yazım saatine göre oran 6,583’tür. Bu değer tüm Mayıs ayının en yüksek değeri olmasına rağmen yine de düşük olarak değerlendirildi. Dolayısıyla, piyasa katılımcıları ay içinde zarardan çok kâr elde etti. Ancak Ocak ayında kaydedilen zirvenin yakınından bile geçmedi.