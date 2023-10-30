Devler Yarışa Girdi Kripto Paraların Yükselişi Durmayabilir

Son 2 hafta kripto para yatırımcılarının içindeki en iyimser grubu bile şaşırttı ve halen yükselişe inanamayanlar var. Önceki boğanın başladığı 2020 sonuna da bakarsanız piyasaların dikine ve inatçı biçimde arttığını görürsünüz. O günlerde makro cephede şartlar bugünkü gibi değildi ve bugün yatırımcıların boğaya inanmakta zorluk çekmesinin sebebi de bu farktır.

Kripto Para Boğası Başladı Mı?

Bunu anlamak için fiyatın birkaç testten geçmesi gerekiyor. İlk test haftalık kapanıştı ve fiyat 34.500 dolar üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu dipten dönüş ve boğa başlangıcı için son derece güçlü bir sinyal. İkinci test ise Hisse senedi piyasalarındaki korelasyonun azalıp azalmayacağıdır. Nitekim makro cephede işler karışırken BTC ve altın hisse senetlerinin tersine koştu.

Santiment, geçen hafta yayınladığı değerlendirmede hisse senedi korelasyonunun azaldığını teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda bunun başlı başına kripto boğa piyasasının geri döndüğünün bir işareti olduğunu söyledi. Yani bu ayrışma devam ederse kripto para boğasının başladığını söyleyebilmek için başka bir delilimiz daha olacak.

Bitcoin (BTC) Yükselir Mi?

Madenci zorluğu 30 Ekim tarihinde %2,35 oranında arttı. Şu anda 62,46 trilyon olan zorluk derecesi, madenciler arasındaki rekabetin her zamankinden daha yoğun olduğunu gösteriyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bu rakam aktif madencilerin gücünü de teyit ediyor. Peki enerjilerini neden bu işe daha fazla harcıyor yeni mining cihazlarına yatırım yapıyorlar?

CryptoSlate’in araştırma ve veri analisti James Van Straten bunun fiyat için oldukça iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Arcane Research’te madencilik analisti olan Jaran Mellerud ise trendin bu şekilde artmaya devam edeceğini söyledi ve şunları ekledi;

“Bitcoin‘in hashrate’i, madencilerin halving öncesinde ellerindeki madencilik ekipmanlarını yükseltme ve artırma yarışına girdiklerini gösteriyor. Bu muhtemelen artmaya devam edecek ve yıl bitmeden 500 EH/s’yi görürsek şaşırmam.”

Kurumsal kripto yatırım ürünlerine artan talep

Deribit açık faizinin yeni zirveler görmesi

açık faizinin yeni zirveler görmesi CME BTC ürünlerinin hacim artışı

Madencilerin girdiği yarış

Bu dört madde bireysel yatırımcıların dışında fiyatı yukarı iten şeyin kurumsal talep olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.