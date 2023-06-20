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Kripto para piyasalarındaki dalgalanma yılın en iyi performans gösteren altcoinlerini de yerle bir etti. Geçtiğimiz yılki satışlarda güçlü kalmayı başaran MATIC Coin son FUD’ın kurbanı oldu. Menkul kıymet olarak damgalanması nedeniyle yatırımcılar XRP Coin ile benzer bir kader yaşayacağı endişesiyle satışları hızlandırdı. Peki bundan sonra ne olacak?

MATIC Coin Yorum

Polygon (MATIC) fiyatı Nisan ayının başında uzun vadeli bir formasyondan koptu ve geçen hafta düşüş hızını artırdı. Dalga sayısı yukarı yönlü hareketin devamını desteklemektedir. Fiyatın bir rahatlama rallisi başlatması mümkün olsa da, aşağı yönlü hareket muhtemelen henüz bitmedi.

MATIC için haftalık zaman dilimi teknik analizi kararlı bir şekilde düşüş görünümü sağlıyor. Bunun birkaç nedeni var.

İlk olarak, fiyat Nisan 2023’te uzun vadeli yükselen paralel kanaldan düştü. Bu, önceki yukarı yönlü hareketin sona erdiğini gösterdi. Ayrıca, bu tür kanallar genellikle düzeltici formasyonlar içerdiğinden, kırılma artışın düzeltici olduğunu gösterdi. Bu nedenle, baskın eğilimin yükseliş olması muhtemeldir.

MATIC fiyatı şu anda 0,53 dolarlık yatay destek alanının biraz üzerinde işlem görüyor. Haftalık RSI da düşüş eğiliminin sürdüğünü teyit ediyor.

MATIC Grafik Yorum

Günlük grafikteki okumalar net bir yön çizmiyor. Elliott Dalga teorisine göre MATIC fiyatı şu anda beş dalgalı bir düşüşün dördüncü dalgasında. Sayım doğruysa, MATIC fiyatı tekrar düşmeden önce 0,79 dolarda yerel zirve yapabilir. Bununla birlikte, günlük RSI Haziran başında 18’lik aşırı satım değerine düştü. Bu tüm zamanların en düşük değeriydi. Gösterge o zamandan beri arttı ve neredeyse aşırı satım bölgesinin dışına çıktı. Bu gerçekleşirse, yükseliş işareti olarak kabul edilebilir.

Ralli sonrası düşüş senaryosu eğer fiyat 0,94 dolar üstünde kapanış yaparsa askıya alınabilir. Bu durumda fiyatın tekrar 1,3 dolara ulaştığını görebiliriz. BTC cephesindeki pozitiflik şimdilik daha büyük kayıpları sınırlandırmaya devam edecek gibi görünüyor.