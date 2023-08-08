Önde gelen kripto para borsası Blockchain.com, Singapur’da büyük ödeme kuruluşu lisansı aldığını duyurdu. Kripto para borsasından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, lisansın kripto para borsasının küresel kurumsal ve akredite yatırımcı müşterilerine düzenlenmiş dijital ödeme token hizmetleri sunmasının önünü açtığı belirtildi.

Kripto Para Borsası Ekim 2022’de Prensipte Onay Almıştı

Kripto para borsası Blockchain.com, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Asya’daki varlığını genişletmeye devam ederken Singapur‘da büyük ödeme kuruluşu lisansı aldığını bildirdi. Blockchain.com’dan yapılan açıklamada, Singapur’un merkez bankası ve aynı zamanda piyasa düzenleyicisi Singapur Para Otoritesi‘nin (MAS) 1 Ağustos’ta şirkete büyük ödeme kuruluşu lisansı verdiği belirtildi.

Blockchain.com’dan yapılan basın açıklamasına göre, merkez bankası bundan önce, Ekim 2022’de büyük ödeme kuruluşu lisansı için prensipte onay vermişti. Kripto para borsası, MAS’ın verdiği lisansın kripto para borsasının küresel kurumsal ve akredite yatırımcı müşterilerine düzenlenmiş dijital ödeme token hizmetleri sunmasının önünü açtığının altını çizdi.

Blockchain.com’dan önce Circle, Ripple, Crypto.com ve Coinbase gibi önde gelen kripto para şirketleri ve kripto para borsaları Singapur’da büyük ödeme kuruluşu lisansı almışlardı.

Singapur’un Web3’e Olan Açık Desteği

MAS, 7 Ağustos’ta Web3 teknolojisini desteklemek için bir yol haritası da sunan fintech ve yenilik programı kapsamında üç yıl içinde 150 milyon Singapur dolarına (111.6 milyon dolar) kadar bir taahhütte bulundu. MAS ayrıca Haziran ayında Bank for International Settlements ile yaptığı iş birliğinde tokenizasyon ve kurumsal sınıfta DeFi protokolleri için bir çerçeve hazırlandığına dönük bir rapor sundu.

Öte yandan Singapur Yüksek Mahkemesi, geçen ay kripto para borsası Bybit ve bir yükleniciye dönük olarak açılan davada kripto parayı bir mülk olarak kabul etmiş ve kripto paraların eylem halindeki şeyler olduğuna ve güvene dayalı olarak tutunabileceklerine hükmetmişti.