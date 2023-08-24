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  •   Dev Kripto Hedge Fonu Pantera Capital’den Bomba Bitcoin Tahmini! Kripto Kralı Oraya Koşuyor!

Dev Kripto Hedge Fonu Pantera Capital’den Bomba Bitcoin Tahmini! Kripto Kralı Oraya Koşuyor!

Özet

  • Pantera Capital, Bitcoin'in bir sonraki blok ödülü yarılanması öncesinde $35 bine ve yarılanma sonrasında $148 bine çıkmasını tahmin ediyor.
  • Pantera Capital CEO'su Dan Morehead ise Bitcoin'in 15 aylık negatif getiri döneminin sona ermiş olabileceğini inanıyor.
  • Pantera Capital'in tahmini Bitcoin'in blok ödülü yarılanmasının tarihsel olarak fiyat üzerinde önemli bir etkisi olduğu fikrine dayanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:15
24 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Dev kripto hedge fonu Pantera Capital son Bitcoin (BTC) tahmini paylaştı. Pantera Capital’e göre en büyük kripto para bir sonraki blok ödülü yarılanmasından önce 35 bin dolara yükselmesini sonrasında ise patlama yaparak rekorunu en az ikiye katlamasını bekliyor.

Pantera Capital Bitcoin’de 148 Bin Doları Bekliyor

Kripto hedge fonu Pantera Capital, Bitcoin‘in fiyatı için yeni tahminini paylaştı. Pantera Capital en büyük kripto paranın Nisan 2024’ten önce 35 bin dolar civarına çıkıp o seviyelerde kalmasını ve blok ödülünün yarılanmasından sonra başlayacak olan boğa piyasasında patlama yaparak 148 bin dolara kadar çıkarak zirveye ulaşmasını bekliyor.

Paylaşılan bilgilendirme notunda Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasına dikkat çekerek “Bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 20 Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer tarih tekerrür ederse, bir sonraki blok ödülü yarılanmasından önce Bitcoin 35 bin dolara, sonrasında da 148 bin dolara çıkabilir. Bitcoin, blok ödülü yarılanmasından 477 gün önce tarihsel olarak dibi görmüştür. Blok ödülü yarılanmasına doğru genelde tırmanışa geçer ve sonrasında da patlama yaşar. Geride kalan birçok yılda gördük ki blok ödülü yarılanması Bitcoin’in fiyatı açısından gerçekten çok önemli bir dönem.” denildi.

Pantera Capital CEO’su: Yeterince Düşüş Görüldü

Dahası Pantera Capital’in kurucusu ve CEO’su Dan Morehead, bu tahmin üzerine kişisel X hesabından çarpıcı bir gerçekliğe dikkat çekti. Morehead, yaptığı Bitcoin yorumunda en büyük kripto paradaki düşüşün artık sona ermiş olabileceğini ima ederek şunları kaydetti:

Bitcoin geçtiğimiz günlerde 15 ay süren, tarihindeki en uzun negatif yıldan yıla getiri dönemini yaşadı. Bundan önceki en uzun negatif yıldan yıla getiri dönemi bir yılın biraz altındaydı. Bizim görüşümüz yeterince düşüş gördüğümüz ve piyasaların ancak bu kadar uzun süre düşüş görebileceği yönünde.

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