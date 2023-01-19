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Dev Bankadan Sürpriz Altcoin Adımı: Piyasaya Sürdü!

Avustralya merkezli çok uluslu banka National Australia Bank (NAB), AUDN adı verilen bir stablecoin oluşturdu. NAB, bu hamlesi ile kendi stablecoin'ini oluşturan ikinci büyük banka oldu.
10:02
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Avustralya merkezli çok uluslu banka National Australia Bank (NAB), ticari müşterilerinin Avustralya doları ile gerçek zamanlı olarak Blockchain teknolojisi üzerinden işlem yapmalarına imkan sağlamak ve bankaların dijital ekonomide inovasyonu teşvik eden rolünü vurgulamak amacıyla AUDN adı verilen bir stablecoin oluşturdu. NAB, bu hamlesi ile kendi stablecoin’ini oluşturan ikinci büyük banka oldu.

AUDN Birçok İşlemin Gerçekleştirilmesinde Görev Alacak

NAB’ın stablecoin’i AUDN‘nin karbon kredisi ticareti ve yurtdışına para gönderme gibi işlemler için yıl ortasında piyasaya sürülmesi hedefleniyor. NAB’ın Aralık ayında Ethereum ağında, bankada emanet olarak tutulan Avustralya dolarlı ile bire bir desteklenen bir stablecoin çıkarması Melbourne’deki rakibi ANZ’nin A$DC olarak bilinen benzer bir ürün oluşturmasından dokuz ay sonra geldi.

The Australian Financial Review’un haberine göre, dört büyük bankanın geçen yılın başlarında endüstri çapında Avustralya doları destekli bir stablecoin’i çıkarma çalışmalarını bireysel bankaların kendi stablecoin’leri çıkarma girişimleri takip etti. Ancak rekabet endişeleri ve bankaların kripto para stratejilerinde farklı aşamalarda olmaları nedeniyle bu girişimlerin tamamının başarısız olduğu görüldü.

NAB ve ANZ, stablecoin’ler için kurallar geliştirilirken mali düzenleyicilerle yakın bir şekilde çalışıyor. Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe geçen ay yaptığı bir açıklamada stablecoin düzenlemesinin bir öncelik olması gerektiğini ve banka mevduatları gibi muamele görmeleri gerektiğini belirtmişti.

NAB inovasyon müdürü Howard Silby, AUDN’in lansmanın ardından yaptığı bir yorumda Blockchain teknolojisinin kesin olarak finansın geleceğinin bir parçasını olacağına inandıklarını belirterek “Bu bazı tartışmaların kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak bizim bakış açımıza göre Blockchain’in anlık, şeffaf, kapsayıcı finansal sonuçlar sunma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz.” dedi.

Stablecoin’ler ve Bankalar

Stablecoin’lerde değer gerçek bir para birimine bağlanarak birçok kripto parada görülen volatiliteyi azaltmayı sağlıyor. Blockchain teknolojisinin vaat ettiği verimliliğin gerçekleştirilmesinde, özellikle de ödeme süreçlerinde önemli bir bileşen olarak öne çıkıyorlar çünkü kripto paralar ödeme ve transferin mevcut bir ila iki günlük gecikme yerine aynı anda gerçekleşmesine imkan tanıyor.

Karbon ticareti, stablecoin’leri benimsemek için önemli bir fırsattır çünkü stablecoin’ler, karbon kredileri transfer edilirken aynı zamanda ödemenin de eski ödeme ağlarına bağlanmadan “zincir üstünde” veya aynı platformda gerçekleşmesini sağlıyor. Bu, ticarette verimliliği artırıyor ve ödeme riskini azaltır.

Bankalar ayrıca finansal piyasalar için gelişmekte olan bir alan olan “tokenize” (dijitalleştirilmiş) gerçek dünya varlıklarında yatırımcılara stablecoin’ler sunmaya oldukça istekliler. Bu sayede dijital varlıklar satıldığında anında ödeme yapılabilecek, yüksek volatiliteli kripto paralardan ve karşı taraf riskine neden olan kripto para borsalarına sürekli fon aktarımından kaçınılabiliyor. Öte yandan stablecoin’ler Web3 uygulamaları oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Bankaların finansal piyasaların altyapısını iyileştirmek için Blockchain teknolojisine gösterdikleri ilgi, kripto para borsası FTX’in çöküşü ve Ekim ayında yargılanacak olan kurucusu Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasıyla 2022’de doruğa çıkan korkuya rağmen sürüyor. Bu aynı zamanda ASX’in hisse senedi piyasasını düzenleyen CHESS sisteminin yerine Blockchain‘i kullanmadaki başarısızlığını ve geçen yıl ulusal bir para birimi yerine diğer kripto paralar tarafından desteklenen başka bir stablecoin türü olan Terra ekosisteminin çöküşünü de takip ediyor oluşu bakımından oldukça önemli.

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