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  •   Dev Analiz Firması Altcoin İçin Rekoru İşaret Etti! FTX Çöküşünden Bu Yana Yaşanmayan Durum Ne?

Dev Analiz Firması Altcoin İçin Rekoru İşaret Etti! FTX Çöküşünden Bu Yana Yaşanmayan Durum Ne?

Dünyaca ünlü analiz firması yaptığı açıklamayla birlikte FTX çöküşünden bu yana yaşanmayan durumu takipçileriyle paylaştı ve son noktayı koydu.
22:40
5 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain analiz firması Santiment, Cardano’nun (ADA) büyük sahiplerinin, piyasa değeri incelendiğinde sekizinci en büyük kripto varlık olduğu anlaşılan kripto paranın fiyatını yükselttiğini söylüyor.

Santiment, 1 Ocak’ta yaklaşık 0,246 dolardan işlem görürken geçen hafta 0,412 dolara çıkan artışın temel nedeninin, büyük yatırımlara sahip Cardano yatırımcılarının, bu yazının yazıldığı sırada 162,34 milyon dolar değerinde olan 405,85 milyon ADA’ya ulaşan yoğun birikimi olduğunu söylüyor.

FTX Çöküşünden Sonra Bir Rekor

Santiment’e göre Cuma günü Cardano ağında 100.000 doların üzerinde 105 işlem gerçekleşti ve bu rakam kripto borsası FTX’in Kasım ayında çökmesinden bu yana gerçekleşen en yüksek değer.

Cardano’nun fiyatı 2023’te %65 arttı. Anahtar köpekbalığı ve balina birikiminin bununla çok ilgisi var. Şu anda 100.000 ile 100.000.000 ADA tutan adresler, 8 Kasım’dan bu yana birleşik cüzdanlarında en fazla kripto parayı tutuyor. Bugün, 100.000 dolar + balina işlemleri 12 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu yazının yazıldığı sırada Cardano 0,38 dolardan işlem görüyordu.

Diğer Altcoin’lerde Son Durum

Santiment’e göre Bitcoin (BTC) ağı da yeni bir cüzdanın tek bir işlemde 313,1 milyon dolar değerinde kripto para almasıyla son dört haftanın en büyük işlemine tanık oldu.

Sekiz saat önce, son dört haftanın en büyük Bitcoin işlemi gerçekleşti. Bu yepyeni balina adresi, tek bir transferin ardından sıfırdan aniden ~13.369 BTC’ye (~313,1 milyon dolar değerinde) sahip oldu.

Öncü kripto para birimi Bitcoin, yılın başında 16.531 dolar iken %40’lık bir kazançla şu anda 23.388 dolardan işlem görüyor.

Santiment ayrıca Loopring (LRC), Aave (AAVE), dYdX (DYDX) ve Curve (CRV) dahil olmak üzere birçok altcoin ağında yüksek hacimli işlemlere tanık olunduğunu söylüyor.

Bugün birçok altcoin ağında büyük balina işlem sayıları görülüyor. Bu mutlaka bir çöplüğün oluşmakta olduğu anlamına gelmiyor, ancak volatilitenin artmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.

Bu yazının yazıldığı sırada, stablecoin odaklı merkezi olmayan borsa Curve Finance’in yönetim token’ı CRV 1,09 dolar değerindeydi. Aynı zamanda merkezi olmayan borsa dYdX’in yönetişim tokenı 3,01 dolardan işlem görüyordu. Loopring’in yerel token’ı LRC 0,40 dolardan işlem görürken Aave’nin yönetişim token’ı 88,70 dolar değerindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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