Dev Altcoin’de “Selloff” Alarmı! Sayıca Küçük, Etkisi Büyük!

En büyük memecoin ve aynı zamanda en büyük 8’nci altcoin Dogecoin‘in (DOGE) benimsenmesi, insanların ciddi olmayan, şaka amaçlı üretilen altcoin’lerde milyarlarca dolar çevirerek kapanmanın sıkıntılarını atlattığını iddia ettikleri koronavirüs pandemisinden iki yıl sonra da büyümeye devam ediyor. Zincir üstü veriler Dogecoin ağının büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Dogecoin’in Zincir Üstü Metriği Alarm Vermeye Devam Ediyor

Zincir üstü analiz şirketi IntoTheBlock tarafından takip edilen verilere göre DOGE tutan cüzdan adreslerinin sayısı ilk kez 5 milyon seviyesini aştı. Ağ üzerindeki aktif cüzdan adresi sayısı iki kattan fazla artışla 168 bine ulaşarak Mart 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Dogecoin ağındaki onaylanmış işlemlerin sayısı ise Haziran ayından bu yana ilk kez yılın en yüksek seviyesini görerek son 10 günde yüzde bin gibi inanılmaz oranda arttı.

Ağa ilişkin rakamlar dikkat çekici bir hal alırken DOGE’deki sahip yoğunluğu önemli bir sorun, endişe kaynağı olmaya devam ediyor. BitInfoCharts‘ın verilerine göre 5 binden daha az cüzdan adresi dolaşımdaki DOGE arzının yüzde 80’inden fazlasını kontrol ediyor. Bu durum görece az sayıda yatırımcının DOGE’un fiyatı üzerinde kontrol sahibi olduğu anlamına geliyor. Sayıca küçük ancak etkisi büyük bu yatırımcı grubunun satış yapmaya yönelmesinin altcoin’in fiyatında sert düşüşe neden olacağından endişe duyuluyor.

DOGE’un Fiyatında Son Durum

DOGE’nin piyasa değeri bu ay yüzde 14 artışla neredeyse 11 milyar dolara yükseldi ve şu anda 10.95 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Altcoin‘in giderek daha fazla benimsenmesi ve kullanılıyor olması genellikle kapının daha yüksek piyasa değerine ulaşılması için aralandığı anlamına geldiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Güncel verilerle DOGE son 24 saatte yüzde 4,78 düşüşle 0,07712 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin’in son 7 günde yüzde 0,12 gibi son derece sınırlı bir oranda arttığını, son 30 günde ise yüzde 11,92 arttığını ortaya koyuyor.