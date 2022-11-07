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  •   Dev Altcoin’in Kurucusundan Elon Musk’a Dogecoin’li Mesaj: Twitter için Çare Bizde!

Dev Altcoin’in Kurucusundan Elon Musk’a Dogecoin’li Mesaj: Twitter için Çare Bizde!

Cardano Kurucusu C. Hoskinson, merkezinde Dogecoin ve Cardano’nun olduğu merkeziyetsiz Twitter fikrini Elon Musk’a sundu.
10:30
7 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Twitter’ın 44 milyar dolar karşılığında ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alınmasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. Büyük reklam verenlerin reklamlarını Twitter’dan çekmeye başlamasıyla sosyal medya devinin finansal geleceği sorgulanır hale gelmiş durumda. Ancak Cardano (ADA) Kurucusu Charles Hoskinson, merkeziyetsiz Twitter fikrinin şirketin birçok sorununu çözebileceğine inanıyor. Cardano kurucusu, yeni bir değerlendirme videosunda merkezinde Cardano ve Dogecoin’in bulunduğu merkeziyetsiz Twitter fikrini Elon Musk’a sundu. Hoskinson, Cardano ve Dogecoin‘in (DOGE) merkeziyetsiz Twitter’da önemli bir rol oynayabileceğini iddia etti.

Merkeziyetsiz Twitter Fikri

Öncelikle merkeziyetsiz Twitter fikrinin yeni bir şey olmadığının altını çizmek gerekiyor. Blockchain teknolojisi meraklıları bunu birçok sosyal medya şirketinin merkezi modeline bir alternatif olarak gösteriyor. Cardano Kurucusu Charles Hoskinson da bu fikre destek çıkan ve bu konudaki görüşlerini ayrıntılı bir şekilde paylaşan isimler kervanına katılmış durumda. Twitter’ın sosyal ağ tarafının zaten merkezsizleştirilmiş olduğunu belirten Cardano kurucusu, merkezileşme sorunların sosyal medya platformundaki kapsayıcı kürasyondan kaynaklandığını belirtti.

Kapsayıcı kürasyon, depolama, bilgi akışı, hesaplama ve yapay zeka ile ilgilenmeyi içerebilmektedir. Hoskinson, kripto para topluluğunun eşten eşe protokolleri, teşvik mühendisliği ve kriptografi konularında yardımcı olabileceğini vurguladı ve Elon Musk’ın Cardano ve Dogecoin’i kullanarak platformun karşı karşıya olduğu birçok zorlukla başa çıkabileceğini iddia etti.

Hoskinson, kendi merkeziyetsiz Twitter versiyonunu öneren tek büyük isim değil. Twitter Kurucusu Jack Dorsey‘in eski patronu Evan Henshaw-Blath da bir merkeziyetsiz Twitter üzerinde çalıştığını açıkladı. Lit Protocol‘ün kurucu ortağı David Sneider da CoinDesk’te kaleme aldığı bir makalede Elon Musk’a Twitter’ın merkeziyetsiz versiyonunu açıkladı.

Elon Musk, Cardano ve Dogecoin’i Kullanır mı?

Elon Musk, Dogecoin’i birçok kez açık bir şekilde desteklemesiyle tanınan, altcoin projesinin en büyük destekçileri arasında yer alan bir isim. Ancak, diğer kripto ağlarının kullanımı konusunda tereddütleri var. Musk, başlangıçta Tesla’nın belirli hizmetleri için ödemelerde Bitcoin kabul edeceklerini açıklamış, ardından Bitcoin ağının yüksek enerji kullanımını işaret ederek geri adım atmıştı.

Cardano, Bitcoin ile benzer şekilde yüksek enerji kullanımı problemi yaşamıyor olsa da kripto kışında yüksek volatilite gösterdi. Yine de Hoskinson, Musk’ın Twitter’ının karşılaştığı sorunları çözebilmek için Cardano ve Dogecoin‘i kullanması gerektiğine inanıyor.

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