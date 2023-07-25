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  •   Dev Altcoin’in İşlem Hacmi Hızla Artıyor! Büyük Etkinliğine Sayılı Günler Kala Yatırımcıların Heyecanı Arttı!

Dev Altcoin’in İşlem Hacmi Hızla Artıyor! Büyük Etkinliğine Sayılı Günler Kala Yatırımcıların Heyecanı Arttı!

Özet

  • Büyük blok ödülü yarılanması hızla yaklaşan Litecoin'in (LTC) işlem hacmi kısa süre içinde büyük oranda arttı.
  • LTC'nin işlem hacmi 24 saatten kısa bir süre içinde yüzde 48,5'lik artışla 560 milyon doların üzerine çıktı.
  • Uzmanlar, geçmişteki yarılanmaların düşüşle sonuçlanmasına dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyorlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Litecoin‘in (LTC) 2 Ağustos’ta gerçekleşmesi beklenen büyük blok ödülü yarılanması hızla yaklaşırken, zincir üzeri veri platformu Santiment, popüler altcoin’e olan yatırımcı ilgisinde ve işlem hacminde kayda değer bir artış olduğunu bildirdi.

İşlem Hacmi Kısa Sürede 560 Milyon Doların Üzerine Çıktı

Zincir üzeri veri platformu Santiment, Litecoin’in işlem hacminin hızla arttığını bildirdi. Güncel verilere göre Litecoin’in işlem hacmi 24 saatten kısa bir süre içinde yüzde 48,5 gibi şaşırtıcı bir oranda artarak 560 milyon doların üzerine çıktı. İşlem hacminde bu artış altcoin’in fiyatının Haziran başından bu yana yüzde 20’den fazla düştüğü bir dönemde gelmesiyle oldukça dikkat çekici.

Fiyattaki son düşüşe rağmen, analistler daha küçük zaman dilimi grafiklerinde fiyatın dibe vurduğuna dair potansiyel işaretler tespit ettiklerini ve Litecoin’i çevreleyen duyarlılıkta bir değişim olacağı üzerinde duruyorlar. Bununla birlikte önde gelen piyasa analistleri ve uzmanları LTC fiyatının gelecekteki gidişatı hakkında farklı görüşlere sahip.

Kripto para analisti Benjamin Cowen, Litecoin’in geçmişteki blok ödülü yarılanması sonrası tekrar etme eğilimi gösterdiği modele dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Analistin dikkat çektiği model, önceki blok ödülü yarılanmalarının öncesinde, Haziran-Temmuz aylarında LTC fiyatının düşme eğilimi gösterdiği yönünde. İlginç bir şekilde Cowen’ın gözlemi LTC’nin son düşüşünün başlangıcıyla aynı döneme denk geliyor.

Analist Ali Martinez‘in tespit ettiği ve blok ödülü yarılanmasıyla ile dolaylı olarak bağlantılı olan bir başka veri odaklı model ise yeni LTC adreslerinin sayısı. Martinez, son beş yılda yeni LTC adreslerinin sayısının 350 bini her aştığında, bunu önemli bir düşüşün izlediğini tespit etti. Yeni LTC adreslerinin sayısı son günlerde 690 bini geçti ve bu yaklaşan blok ödülü yarılanmasının hemen öncesinde veya hemen ardından potansiyel bir “haberi sat” türünde bir olayın yaşanacağına işaret ediyor.

FOMO’ya Dikkat

Litecoin’in işlem hacmindeki artış yatırımcılar arasında heyecanın arttığını gösterirken, piyasa uzmanları temkinli davranmaya devam ediyor ve fiyatın düşeceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Litecoin, şimdiye kadar gerçekleştirilen her blok ödülü yarılanmasının sert fiyat hareketleri yapmış ve ağırlıklı olarak aşağı yönde hareket etmesiyle biliniyor. Bu durum analistlerin LTC’ye ihtiyatla yaklaşmalarına yol açıyor.

Piyasa uzmanlarının da dikkat çektiği gibi blok ödülü yarılanmasına yaklaşıldıkça yatırımcıların FOMO‘ya kapılmadan, geçmişte olduğu gibi blok ödülü yarılanmasının sert bir düşüşle sonuçlanabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek buna göre pozisyon almaları faydalarına olacak gibi duruyor.

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