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  •   Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!

Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!

Ethereum katili diye anılan bu altcoin 2021 yılında adeta destansı bir yükseliş yaşamış ve adından sıkça söz ettirerek piyasayı eline geçirmişti.
23:26
19 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) son birkaç günde güçlü bir şekilde toparlandı. 10 Mart’ta 16 doların en düşük seviyelerinde agresif talep gördükten sonra %40’ın üzerinde değer kazandı. Bir önceki en yüksek seviyesi olan 21,94 doların üzerine çıktı ancak 22,94 dolarlık bir fiyat tavanına ulaştı ve bir geri çekilme için hazırlanıyor olabileceğini yatırımcıya hissettirdi.

Solana’nın Neye İhtiyacı Var?

Yazım zamanında, Bitcoin (BTC) 28.200 dolar gibi 1 yıldan uzun bir süredir görülmemiş seviyelerde işlem görüyordu. Buna rağmen yaşanabilecek olumsuzlara bağlı olarak 27.000 doların altındaki herhangi bir düşüş SOL’u temel desteği ihlal etmeye itebilirken, 27.000 doların üzerinde kalış boğalara önemli desteği savunmak için hafif umutlar verebilir.

SOL, 16 dolarlık düşük fiyat seviyelerinde artan talep gördü ve toparlanmanın ilk ayağı için güçlü bir görüntü sergiledi. Ancak toparlanmanın ilk aşaması 21,94 dolarda reddedilerek SOL’u 19,06 dolara düşürdü. Toparlanmanın ikinci ayağı, SOL’u 21,94 dolarlık düşüş emri bloğunun ötesine iterek düşüş eğilimi gösterdi.

Ancak, toparlanma 22,94 dolarlık fiyat tavanına ulaşarak SOL’u 21,27 dolara düşüren ayıları masanın dışına itti. Yazım zamanında, SOL 22 doların üzerinde 22.20 dolar seviyelerinde işlem görüyordu.

Düşük aralıktaki fiyat hareketi, BTC 27.000 doların altına inerse ayılara daha fazla kaldıraç sağlayabilir. SOL 21,27 doların altında kapanırsa, kısa vadeli işlemler yapan ayılara SOL’u 20 dolara çekmeleri için güç verebilir. Aşağı tarafta ise 19 dolar, 18 dolar ve 17 dolar düşüşü yavaşlatabilecek kilit destek seviyeleri olarak bulunuyor.

Bunun yanı sıra, BTC 28.000 doların üzerine çıktı ve buna bağlı olarak SOL 21,94 – 22,94 dolarlık üst aralığına yükseldi. Genel engelinin üzerindeki 22,94 dolarlık diğer önemli dirençler 24 dolar ve 25 dolarda bulunuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve 50’nin orta noktasının biraz üzerinde dalgalandı. Bu durum alım baskısının azaldığını, ancak satış baskısının hala devam ettiğini gösterdi. OBV (On Balance Volume) dalgalanarak ayılara üstünlük sağlayabilecek kararsız talebi gösterdi.

Fonlama Oranı Ve Duyarlılık Olumluydu

Santiment’e göre, SOL pozitif fonlama oranları kaydederek türev piyasasında yükseliş eğilimi olduğunu gösterdi. Benzer şekilde, ağırlıklı duyarlılık da pozitifti ve yazım sırasında hafifçe arttı, bu da yatırımcıların varlık üzerinde yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti son birkaç gün içinde dalgalandı ve bu da yatırımcıları tedirgin edebilir. Bu nedenle, yatırımcılar daha iyi hamleler yapmak için BTC’nin hareketinin yanı sıra bu grafikleri de takip etmeli.

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